НБУ підвищив курс долара - знову наближається до 45
Київ • УНН
НБУ встановив курс долара на рівні 44,9567 гривні, євро - 50,2418. У банках долар продають до 45,23 гривні.
Станом на вівторок, 13 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 44,96 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 44,89 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,24. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 44,9567 грн (+7 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,2418 грн (-7 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,4536 грн. (-3 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:
- у банках долар торгується за курсом 44,70-45,23 грн, євро за 50,11-50,80 грн, злотий за 11,21-11,68 грн;
- на міжбанку курси становлять 45,05-45,08 грн/дол. та 50,35-50,38 грн/євро.
Нагадаємо
У вересні споживчі ціни в Україні зросли на 2,1%. Найбільше подорожчали яйця - на 43,6%, а цукор - на 8,3%.
Марченко: Україна не отримала 29,5 млрд доларів через невиконання міжнародних зобов’язань12.10.26, 14:25 • 3698 переглядiв