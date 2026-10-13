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НБУ підвищив курс долара - знову наближається до 45

Київ • УНН

 • 1780 перегляди

НБУ встановив курс долара на рівні 44,9567 гривні, євро - 50,2418. У банках долар продають до 45,23 гривні.

НБУ підвищив курс долара - знову наближається до 45

Станом на вівторок, 13 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 44,96 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 44,89 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,24. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 44,9567 грн (+7 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,2418 грн (-7 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,4536 грн. (-3 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:

  • у банках долар торгується за курсом 44,70-45,23 грн, євро за 50,11-50,80 грн, злотий за 11,21-11,68 грн;
    • на міжбанку курси становлять 45,05-45,08 грн/дол. та 50,35-50,38 грн/євро.

      Нагадаємо

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