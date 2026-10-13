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Споживання електроенергії в Україні зросло на 4,1%, слід обмежити користування приладами - Укренерго

Київ • УНН

 • 2620 перегляди

Укренерго закликає обмежити використання потужних приладів із 16:00 до 22:00. Через обстріли знеструмлено частину областей.

Споживання електроенергії в Україні зросло на 4,1%, слід обмежити користування приладами - Укренерго

У вівторок, 13 жовтня, споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зростання. Водночас частині областей вимушено застосовуються заходи обмеження енергоспоживання, повідомляє "Укренерго", передає УНН.

Деталі

Українцям рекомендують обмежити користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00.

Внаслідок ворожих обстрілів у прифронтових та прикордонних з росією регіонах - на ранок є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій і Запорізькій областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів

- йдеться в повідомленні "Укренерго".

Також зазначається, що 13 жовтня станом на 09:30, споживання електрики було на 4,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня - у понеділок.

Причина змін - хмарна погода майже на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі

- йдеться в повідомленні.

Чотири роки енергетичної війни: як російські удари змінили енергосистему України та скільки коштує її відновлення13.10.26, 12:50 • 19035 переглядiв

Євген Устименко

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