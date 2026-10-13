Споживання електроенергії в Україні зросло на 4,1%, слід обмежити користування приладами - Укренерго

У вівторок, 13 жовтня, споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зростання. Водночас частині областей вимушено застосовуються заходи обмеження енергоспоживання, повідомляє "Укренерго", передає УНН.

Українцям рекомендують обмежити користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00.

Внаслідок ворожих обстрілів у прифронтових та прикордонних з росією регіонах - на ранок є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій і Запорізькій областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів

Також зазначається, що 13 жовтня станом на 09:30, споживання електрики було на 4,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня - у понеділок.

Причина змін - хмарна погода майже на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі