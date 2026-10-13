У низці областей України 14 жовтня будуть діяти графіки - як довго доведеться сидіти без світла
Київ • УНН
Завтра з 06:00 до 23:59 обмеження торкнуться бізнесу та всіх споживачів. Вимикатимуть від 0,5 до 2 черг через атаки рф.
Завтра у низці областей України будуть діяти графіки, вимикати планують від 0,5 до 2 черг. Про це йдеться у повідомленні Укренерго, передає УНН.
Як будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:
• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 2 черг).
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