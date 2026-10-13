У низці областей України 14 жовтня будуть діяти графіки - як довго доведеться сидіти без світла

Завтра у низці областей України будуть діяти графіки, вимикати планують від 0,5 до 2 черг. Про це йдеться у повідомленні Укренерго, передає УНН.

Як будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:

• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;

• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 2 черг).

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти - повідомили в Укренерго.

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