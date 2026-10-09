Зеленський: після атак рф багато пошкоджень в енергетиці, відновлення цілодобове

Після російських атак є багато пошкоджень енергомережі, об’єктів передачі електрики. Відновлення ведуть цілодобово. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський 9 жовтня за підсумками селекторної наради за участю військових та урядовців, пише УНН.

Щодо енергетики

"Перше: вдячний усім ремонтним бригадам, працівникам енергетичних компаній і тим обласним владам, які оперативно відновлюють роботу енергосистеми після російських ударів", - вказав Зеленський у соцмережах.

На жаль, багато пошкоджень енергомережі, об’єктів передачі електрики. Відновлення ведеться цілодобово - зазначив Зеленський.

З його слів, "оновили потреби в енергетичному обладнанні та пакетах ППО". "МЗС і команда Офісу готують відповідну комунікацію з партнерами. Буду говорити з лідерами", - повідомив Президент.

Плани стійкості

"Друге: була доповідь по термінах виконання планів стійкості, зокрема на Київщині та в інших регіонах. Гальмування робіт абсолютно неприпустиме, і відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних адміністрацій є персональною. Окремо визначили завдання щодо Києва – через майже повне невиконання міською владою необхідних кроків. Був звіт по ситуації в Прилуках на Чернігівщині, доручив до кінця тижня підготувати повний пакет рішень, які були обговорені з людьми в Прилуках", - написав Зеленський.

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