Зеленский: после атак рф много повреждений в энергетике, восстановление ведётся круглосуточно

После российских атак есть много повреждений энергосети, объектов передачи электроэнергии. Восстановление ведётся круглосуточно. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский 9 октября по итогам селекторного совещания с участием военных и чиновников, пишет УНН.

Что касается энергетики

"Первое: благодарен всем ремонтным бригадам, работникам энергетических компаний и тем областным властям, которые оперативно восстанавливают работу энергосистемы после российских ударов", — указал Зеленский в соцсетях.

К сожалению, много повреждений энергосети, объектов передачи электроэнергии. Восстановление ведётся круглосуточно — отметил Зеленский.

По его словам, "обновили потребности в энергетическом оборудовании и пакетах ПВО". "МИД и команда Офиса готовят соответствующую коммуникацию с партнёрами. Буду говорить с лидерами", — сообщил Президент.

Планы устойчивости

"Второе: был доклад о сроках выполнения планов устойчивости, в частности в Киевской области и других регионах. Затягивание работ абсолютно недопустимо, и ответственность Министерства инфраструктуры и областных администраций является персональной. Отдельно определили задачи по Киеву — из-за почти полного невыполнения городскими властями необходимых шагов. Был отчёт о ситуации в Прилуках Черниговской области, поручил до конца недели подготовить полный пакет решений, которые обсуждались с людьми в Прилуках", — написал Зеленский.

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