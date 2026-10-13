У США чоловік вилетів з американських гірок і розбився на смерть

У США чоловік загинув після того, як його викинуло з вагонетки американських гірок у парку розваг. За даними ЗМІ, він ударився об конструкцію атракціону. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

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У парку розваг Six Flags Over Georgia в американському штаті Джорджія сталася смертельна трагедія. Під час катання на американських гірках Goliath чоловіка викинуло з вагонетки. Про це повідомляє

Після інциденту атракціон зупинили, а відвідувачів евакуювали. У поліції підтвердили загибель однієї людини та повідомили, що є й інші постраждалі.

У соціальних мережах з’явилися фотографії, зроблені автоматичною камерою атракціону в момент інциденту. На них видно, як чоловік вилітає з заднього ряду сидінь уперед і, ймовірно, вдаряється об спинку крісла. На наступних кадрах його вже немає. Влада поки не підтвердила справжність знімків.

Адміністрація Six Flags Over Georgia висловила співчуття родині загиблого. Американські гірки Goliath працюють у парку з 2006 року. Їхня висота сягає 61 метра, а вагонетки розганяються до 113 кілометрів на годину.

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