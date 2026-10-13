Трамп відреагував на удари рф по енергетиці України: заявив про порушення з обох боків

Президент США Дональд Трамп заявив, що перевірить інформацію про порушення росією так званого енергетичного перемир'я з Україною. Про це він сказав під час спілкування з журналістами 13 жовтня, передає УНН.

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Американський лідер стверджує, що українська сторона також завдавала ударів по численних об'єктах.

Під час розмови представник ЗМІ запитав президента США, як він оцінює дії росії, яка напередодні атакувала шість енергетичних об'єктів України, попри оголошене припинення таких ударів. У відповідь Трамп заявив, що йому необхідно перевірити цю інформацію.

Мені потрібно це перевірити, оскільки порушення були з обох боків - сказав американський президент.

При цьому Трамп стверджував, що Україна також атакувала багато об'єктів днем раніше, але не навів конкретних даних щодо цих ударів.

Крім того, лідер США також дав зрозуміти, що повідомить про результати перевірки інформації щодо можливого порушення енергетичного перемир'я.

Нагадаємо

Днем раніше, 12 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив, що росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру, попри оголошену президентом США Дональдом Трампом ініціативу енергетичного припинення вогню.