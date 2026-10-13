Жіночий ФК “Річмонд” із серіалу “Тед Лассо” з’явиться у ЕА FC27 - компанія ЕА поновить партнерство з Warner Bros
Київ • УНН
EA поновила партнерство з Warner Bros., повернувши "Річмонд" у FC 27. Уперше гравці зможуть очолити жіночу команду клубу.
Компанія Electronic Arts оголосила про поновлення партнерства з Warner Bros. Interactive Entertainment, завдяки чому у футбольному симуляторі ЕА FC27 з’явиться жіночий футбольний клуб "Річмонд" із серіалу "Тед Лассо", пише УНН.
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Як пише Games Press, компанія Electronic Arts оголосила про поновлення партнерства з Warner Bros. Interactive Entertainment, завдяки якому улюблені фанатами Тед Лассо та ФК "Річмонд" повертаються в EA SPORTS FC у ще більш різноманітних формах, ніж будь-коли раніше, з новими можливостями грати, керувати командою.
Вперше в історії шанувальники зможуть грати за жіночу команду "Річмонда" у грі EA SPORTS FC™ 27, де на них чекають легендарні персонажі, локації та тематичні нагороди у режимі кар’єри, Football Ultimate Team™ та інших режимах.
Серіал "Тед Лассо" прославляє силу футболу, яка об’єднує людей, і саме для цього створено FC 27. FC 27 надає гравцям більше можливостей для гри та спілкування, ніж будь-коли раніше, і "Річмонд" - ідеальний клуб, щоб їх прийняти. Вболівальники можуть вийти на поле разом із жіночою командою в режимі "Kick Off", очолити "Lady Greyhounds" у ролі Теда в режимі кар’єри та представляти Річмонд у власному клубі в Football Ultimate Team
Стадіон "Нельсон-Роуд" також повертається у гру, даючи вболівальникам можливість грати та керувати командою на легендарному "Dog Track".
Це було надзвичайно особливим відчуттям - вперше зіграти за "Річмонд" у грі, і просто дивовижно бачити себе частиною команди Lady Greyhounds у EA SPORTS FC 27. Наші вболівальники сприймають "Річмонд" як щось більше, ніж просто вигаданий клуб. Надання людям можливості грати та взаємодіяти з жіночою командою на полі в FC 27 здається чудовим новим етапом, і я сподіваюся, що гравцям сподобається робити нас частиною своїх футбольних історій
Доповнення
"Тед Лассо" - американський спортивний комедійний телесеріал, створений на основі однойменного персонажа, зображеного Джейсоном Судейкісом у промо-відео англійської Прем'єр-ліги від NBC Sports. Перший сезон серіалу розпочався 14 серпня 2020 року на сервісі Apple TV+ і завдяки успіху у глядачів уже через п'ять днів після прем'єри серіал був продовжений на другий сезон.
4 сезон серіалу вийшов у вересні 2026 і сюжет будується навколо жіночої команди "Річмонд".
Нагадаємо
У липні компанія Electronic Arts показала реліз нової серії EA Sports FC 27, де були представлені нові механіки гри, нові режими, а також вперше за декілька років анонсовано повернення футбольного клубу "Річмонд" разом із жіночою командою на чолі з легендарним Тедом Лассо та повернення Алекса Хантера.