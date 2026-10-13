Жіночий ФК “Річмонд” із серіалу “Тед Лассо” з’явиться у ЕА FC27 - компанія ЕА поновить партнерство з Warner Bros

Компанія Electronic Arts оголосила про поновлення партнерства з Warner Bros. Interactive Entertainment, завдяки чому у футбольному симуляторі ЕА FC27 з’явиться жіночий футбольний клуб "Річмонд" із серіалу "Тед Лассо", пише УНН.

Believe it. Тед Лассо, тренер Берд та "Леді Грейхаундс" з AFC Річмонда привносять віру та майстерність у "Світову гру". Зробіть свій внесок у FC27

Як пише Games Press, компанія Electronic Arts оголосила про поновлення партнерства з Warner Bros. Interactive Entertainment, завдяки якому улюблені фанатами Тед Лассо та ФК "Річмонд" повертаються в EA SPORTS FC у ще більш різноманітних формах, ніж будь-коли раніше, з новими можливостями грати, керувати командою.

Вперше в історії шанувальники зможуть грати за жіночу команду "Річмонда" у грі EA SPORTS FC™ 27, де на них чекають легендарні персонажі, локації та тематичні нагороди у режимі кар’єри, Football Ultimate Team™ та інших режимах.

Серіал "Тед Лассо" прославляє силу футболу, яка об’єднує людей, і саме для цього створено FC 27. FC 27 надає гравцям більше можливостей для гри та спілкування, ніж будь-коли раніше, і "Річмонд" - ідеальний клуб, щоб їх прийняти. Вболівальники можуть вийти на поле разом із жіночою командою в режимі "Kick Off", очолити "Lady Greyhounds" у ролі Теда в режимі кар’єри та представляти Річмонд у власному клубі в Football Ultimate Team

Стадіон "Нельсон-Роуд" також повертається у гру, даючи вболівальникам можливість грати та керувати командою на легендарному "Dog Track".

Це було надзвичайно особливим відчуттям - вперше зіграти за "Річмонд" у грі, і просто дивовижно бачити себе частиною команди Lady Greyhounds у EA SPORTS FC 27. Наші вболівальники сприймають "Річмонд" як щось більше, ніж просто вигаданий клуб. Надання людям можливості грати та взаємодіяти з жіночою командою на полі в FC 27 здається чудовим новим етапом, і я сподіваюся, що гравцям сподобається робити нас частиною своїх футбольних історій