Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS

В жовтні Європейським Союзом було запроваджено EES (Entry/Exit System) - інформаційну систему, де будуть реєструватися всі громадяни країн з поза ЄС кожного разу, коли будуть виїздити або в’їжджати до ЄС. В Державній прикордонній службі розповіли журналісту УНН, як пропускні пункти на кордоні України та Євросоюзу адаптуються до нової системи та чи змінює це ситуацію на кордоні.

Нові правила перетину кордону з ЄС

Представники Європейської Комісії оголосили ще у липні цього року про нові зміни, які стануть чинними з 12 жовтня 2025 року. Відповідно до змін, створюється нова інформаційна система EES, де будуть реєструватися всі громадяни країн з поза ЄС кожного разу, коли будуть виїздити або в’їздити до ЄС. На законодавчому рівні система EES була затверджена у 2017 році.

Зміни стосуються держав, які входять до Шенгенської зони (25 держав ЄС, а також Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія). Це буде застосовано відносно громадян третіх країн, які прагнуть подорожувати до вищезгаданих держав з наявністю короткострокової візи чи громадян, яким не треба віза.

EES є частиною пакету Європейського Союзу "Розумні кордони", основна мета якого полягає в покращенні контролю над кордонами ЄС. Окрім системи EES, до пакету входять розширене використання систем Автоматичного прикордонного контролю країн ЄС (ABC), а також Європейської системи інформації про подорожі та авторизацію (ETIAS).

На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям

Система EES для українців

Європейським Союзом була запроваджена нова система в’їзду-виїзду, яка в тому числі передбачає збір біометричних даних. Ця система почала впроваджуватися в країнах Європи і Шенгенської зони з 12 жовтня. Але це не означає, що одразу всі пропускні пункти прямо з цього дня були підключені до цієї системи. Загалом Європейський Союз дав півроку на підключення - пояснив Демченко.

Демченко наголосив, що наразі завершено підключення до вказаної системи пропускних пунктів на кордоні з Угорщиною і Польщею.

Якщо говорити про країни Європи, які межують з Україною, то поступово пункти пропуску в Румунії, Словаччині, Угорщині, Польщі підключаються до цієї системи. Станом на зараз всі пропускні пункти в Угорщині на кордоні з Україною підключені до цієї системи. І на кордоні з Польщею останній напрямок, навпроти пункту пропуску Ягодин за інформацією від польських колег мав підключитися до цієї системи. До цього інші пункти пропуску підключалися - зазначив речник ДПСУ.

Система EES для українців

Андрій Демченко наголосив, що наразі не всі громадяни України одразу ж проходять цей збір даних. Загалом Європейський Союз дав України півроку на запровадження системи ЕЕС.

Треба розуміти, що, за моєю інформацією, не у всіх громадян третіх країн, в тому числі і України, у яких братимуться дані для наповнення цієї системи, не всі одразу стовідсотково громадяни, навіть по тих пунктах пропуску, де підключається ця система, проходять збір всіх даних. Європейський Союз визначив, що ця система може наповнюватись поступово. Стовідсоткове наповнення збором біометричних даних, в тому числі відбитки пальців, зображення обличчя, мають відбутися через півроку - пояснив Демченко.

Ситуація на кордоні

Речник додав, що на разі на тих пунктах пропуску, де підключена система EES, жодних ускладнень не спостерігається.

По українських пунктах пропуску, навіть навпроти тих країн Європи, де підключена система EES, ми не бачимо якогось ускладнення по руху. Тобто, зниження пасажиропотоку, або ж ускладнення руху для громадян не спостерігається. Загалом пасажиропотік динамічний і збільшення пасажиропотоку впливає якраз на формування черг - заявив Демченко.

Прикордонник додав, що від початку осені пасажиропотік на кордоні падає. Він збільшився в обидві сторони лише під час осінніх канікул в кінці жовтня.

Загалом, починаючи з першого вересня, пасажиропотік навпаки падає. Нещодавно він тільки мав тенденцію до збільшення, коли минулого тижня були осінні канікули в українських школах. Тоді збільшилася кількість охочих перетнути кордон, в першу чергу жінки, діти. Навіть класами, групами виїздили за межі України. На початку канікул збільшилася кількість перетинів кордону на виїзд з України. На цих вихідних, які закінчилися, більше переважала кількість перетинів на в’їзд до України - зазначив Демченко.

Андрій Демченко також повідомив, що станом на сьогодні сукупно за добу кількість перетину кордону в обох напрямках у будні дні складає 80 тисяч в обох напрямках. У вихідні дні пасажиропотік звісно дещо зростає і в ці вихідні триматиметься десь на рівні 100 тисяч перетинів кордону.

Нагадаю, в літні місяці, коли пасажиропотік був особливо високим. Наприклад в серпні в будні кордон перетинало 120-125 тисяч громадян, а у вихідні пасажиропотік зростав і до 150 тисяч перетинів - підсумував Демченко.

