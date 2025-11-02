Щодня українські прикордонники збивають понад 100 російських дронів - ДПСУ

Бійці Державної прикордонної служби України щодня знищують понад 100 російських безпілотників різних типів. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

Тут не тільки далекобійні ударні дрони. Ми протидіємо і розвідувальним крилам ворога, які він запускає, щоб моніторити ситуацію і виявляти наші позиції. Сукупно щодня ми збиваємо понад сто дронів противника