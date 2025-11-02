Щодня українські прикордонники збивають понад 100 російських дронів - ДПСУ

$42.080.01
Ексклюзив
10:54 • 4652 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
09:32 • 8816 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, повідомлено про підозруPhoto
Ексклюзив
08:00 • 18332 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 40693 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 71090 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 76679 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 101082 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 90393 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 44643 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 56633 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
Десятки тисяч сербів вшанували пам'ять загиблих на вокзалі, ігноруючи погрози Вучича
Нічна атака Запоріжжя: двоє людей поранені, 58 тисяч абонентів без світла
В рф заявляють про спуск на воду атомного підводного човна "Хабаровськ"
російський Іл-76, який обслуговував пвк "вагнера", приземлився у столиці Венесуели після дводенної подорожі
Кількість жертв атаки на Дніпропетровщину зросла до чотирьох, серед них двоє дітей
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопада
Ексклюзив
10:54 • 4650 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров'я: поради фітнес-тренера
Ексклюзив
08:00 • 18329 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров'я: поради дієтологині
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 101082 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову
Володимир Зеленський
Музикант
Дональд Трамп
Андрій Гнатов
Вадим Філашкін
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Дніпропетровська область
Запоріжжя
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила сина
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлер
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор
Техніка
Фільм
The Washington Post
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Щодня українські прикордонники збивають понад 100 російських дронів - ДПСУ

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Бійці Державної прикордонної служби України щодня знищують понад 100 російських безпілотників різних типів. Серед збитих дронів є ударні, розвідувальні та дрони на оптоволокні.

Щодня українські прикордонники збивають понад 100 російських дронів - ДПСУ

Бійці Державної прикордонної служби України щодня знищують понад 100 російських безпілотників різних типів. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, пише УНН

Деталі

Тут не тільки далекобійні ударні дрони. Ми протидіємо і розвідувальним крилам ворога, які він запускає, щоб моніторити ситуацію і виявляти наші позиції. Сукупно щодня ми збиваємо понад сто дронів противника

- розповів Демченко. 

Демченко зазначив, що серед збитих дронів є ударні, розвідувальні, дрони на оптоволокні. "Щодо "шахедів" та "гераней", то їм активно протидіють мобільні вогневі групи, щоб не допустити їх вглиб України", - додав Демченко. 

Доповнення

Демченко заявив, що зміни до правил перетину кордону для чоловіків 18-22 років, що набрали чинності в серпні, не створюють значного навантаження на пасажиропотік. Для перетину кордону необхідні закордонний паспорт та військово-обліковий документ, за винятком держслужбовців. 

