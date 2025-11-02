Щодня українські прикордонники збивають понад 100 російських дронів - ДПСУ
Київ • УНН
Серед збитих дронів є ударні, розвідувальні та дрони на оптоволокні.
Бійці Державної прикордонної служби України щодня знищують понад 100 російських безпілотників різних типів. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, пише УНН.
Деталі
Тут не тільки далекобійні ударні дрони. Ми протидіємо і розвідувальним крилам ворога, які він запускає, щоб моніторити ситуацію і виявляти наші позиції. Сукупно щодня ми збиваємо понад сто дронів противника
Демченко зазначив, що серед збитих дронів є ударні, розвідувальні, дрони на оптоволокні. "Щодо "шахедів" та "гераней", то їм активно протидіють мобільні вогневі групи, щоб не допустити їх вглиб України", - додав Демченко.
Доповнення
Демченко заявив, що зміни до правил перетину кордону для чоловіків 18-22 років, що набрали чинності в серпні, не створюють значного навантаження на пасажиропотік. Для перетину кордону необхідні закордонний паспорт та військово-обліковий документ, за винятком держслужбовців.