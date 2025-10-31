У ДПСУ заявили, що виїзд чоловіків віком 18-22 років не несе навантаження на кордоні

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що зміни до правил перетину кордону для чоловіків 18-22 років, що набрали чинності в серпні, не створюють значного навантаження на пасажиропотік. Для перетину кордону необхідні закордонний паспорт та військово-обліковий документ, за винятком держслужбовців.