У ДПСУ заявили, що виїзд чоловіків віком 18-22 років не несе навантаження на кордоні
Київ • УНН
Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що зміни до правил перетину кордону для чоловіків 18-22 років, що набрали чинності в серпні, не створюють значного навантаження на пасажиропотік. Для перетину кордону необхідні закордонний паспорт та військово-обліковий документ, за винятком держслужбовців.
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що виїзд чоловіків віком 18-22 років не несе навантаження на пасажиропотік на кордоні, передає УНН.
Деталі
За словами Демченка, зміни до правил перетину кордону для чоловіків віком 18-22 роки набрали чинності в серпні поточного року. Для того, щоб перетнути кордон, необхідно мати з собою закордонний паспорт і військово-обліковий документ. Нові правила не стосуються чоловіків, які обіймають посади державної служби.
ДПСУ не веде статистики за віковими категоріями, це стосується будь-яких вікових категорій. Варто розуміти, що від загального пасажиропотоку ця категорія не становить великої частки. Навантаження на пасажиропотік вона також не несе
Водночас Демченко наголосив, що у всіх прикута увага до виїзду чоловіків віком 18-22 років, однак, ці категорії і повертаються в Україну.
Нагадаємо
Після скасування Україною заборони на виїзд для чоловіків 18–22 років, кількість заявок на захист у Німеччині зросла з 100 до тисячі на тиждень. Це викликало занепокоєння регіональних органів влади, особливо в Баварії, де посилюються вимоги жорсткішого контролю міграції.
Водночас ультраправі та консервативні партії в Європі, зокрема в Польщі та Німеччині, все частіше висловлюють занепокоєння через збільшення кількості молодих українських чоловіків.