У ДПСУ заявили, що виїзд чоловіків віком 18-22 років не несе навантаження на кордоні

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що зміни до правил перетину кордону для чоловіків 18-22 років, що набрали чинності в серпні, не створюють значного навантаження на пасажиропотік. Для перетину кордону необхідні закордонний паспорт та військово-обліковий документ, за винятком держслужбовців.

У ДПСУ заявили, що виїзд чоловіків віком 18-22 років не несе навантаження на кордоні

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що виїзд чоловіків віком 18-22 років не несе навантаження на пасажиропотік на кордоні, передає УНН.

Деталі

За словами Демченка, зміни до правил перетину кордону для чоловіків віком 18-22 роки набрали чинності в серпні поточного року. Для того, щоб перетнути кордон, необхідно мати з собою закордонний паспорт і військово-обліковий документ. Нові правила не стосуються чоловіків, які обіймають посади державної служби.

ДПСУ не веде статистики за віковими категоріями, це стосується будь-яких вікових категорій. Варто розуміти, що від загального пасажиропотоку ця категорія не становить великої частки. Навантаження на пасажиропотік вона також не несе 

– сказав речник ДПСУ.

Водночас Демченко наголосив, що у всіх прикута увага до виїзду чоловіків віком 18-22 років, однак, ці категорії і повертаються в Україну.

Можливий виїзд чоловіків віком 18-22 років за кордон не створить критичних ризиків для економіки - НБУ 23.10.25, 15:30 • 3371 перегляд

Нагадаємо

Після скасування Україною заборони на виїзд для чоловіків 18–22 років, кількість заявок на захист у Німеччині зросла з 100 до тисячі на тиждень. Це викликало занепокоєння регіональних органів влади, особливо в Баварії, де посилюються вимоги жорсткішого контролю міграції.

Водночас ультраправі та консервативні партії в Європі, зокрема в Польщі та Німеччині, все частіше висловлюють занепокоєння через збільшення кількості молодих українських чоловіків.

Антоніна Туманова

