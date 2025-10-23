Можливий виїзд чоловіків віком 18-22 років за кордон не створить критичних ризиків для економіки - НБУ
Київ • УНН
Національний банк України очікує збільшення кількості українців за кордоном на 200 тисяч осіб, з яких частина - чоловіки віком 18-22 років. Це не створить критичних ризиків для економіки та не вплине суттєво на ринок праці.
У Національному банку України очікують, що на 200 тис. осіб збільшиться кількість українців за кордоном, з яких - чоловіки у віці від 18 до 22 років. Проте, можливий виїзд чоловіків віком 18-22 років не призведе до суттєвої зміни наявної робочої сили, і не створить критичних ризиків для економіки. Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, передає УНН.
Деталі
Якщо ж говорити про міграційні тенденції, то за великим рахунком ми не переглядали наші припущення з липневого прогнозу. Як і раніше ми очікуємо, що на 200 тис. осіб збільшиться кількість українців за кордоном. Звісно, що частина з них - це будуть молоді люди віком 18-22 роки. Якби цей фактор не призведе до суттєвої зміни наявної робочої сили, і відповідно не призведе до суттєвих негативних ефектів на ринку праці
Він зазначив, що за даними Інституту демографії, в Україні близько 800 тис. чоловік у віці від 18 до 22 років, з яких працює близько 300 тис., що становить близько 2% від усієї робочої сили.
Мабуть, частина з них може виїхати за кордон, і ми маємо певні факти, наявну інформацію про це… водночас, за результатами опитування, ми бачимо в окремих секторах цей фактор є вагомим, але якщо дивитися на всю економіку, то в принципі він не позначається на кумулятивних цифрах
Нагадаємо
Національний банк України переглянув свій прогноз зростання економіки України у бік зниження - з 2,1% до 1,9%. Основні причини - енергодефіцит, спричинений обстрілами рф, та обстріли системи газовидобування.