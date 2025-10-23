НБУ погіршив прогноз щодо економіки України: головні причини - енергодефіцит та обстріли системи газовидобування

Національний банк України переглянув свій прогноз зростання економіки України у бік зниження - з 2,1% до 1,9%. Основні причини - енергодефіцит, спричинений обстрілами рф, та обстріли системи газовидобування. Про це під час брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний, передає УНН.

Два ключові фактори, які вплинули на перегляд прогнозу щодо темпів економічного зростання, і обидва вони пов’язані з інтенсифікацією обстрілів і руйнування енергетичної системи. Перше, це збільшення відповідно енергодефіциту. За нашим прогнозом він зросте у 2025 році до 1,3%, що буде відповідним чином впливати на зниження темпів економічного зростання на 0,1% пункт. Також руйнування системи і шкоди, якої завдають обстріли системі газовидобування, яка відповідно також має негативний вплив. Це два ключові фактори, які спричинили відповідно перегляд НБУ темпів економічного зростання темпів цього року

Глава НБУ зазначив, що у ІІІ кварталі 2025 року зростання економіки, за оцінками НБУ, пожвавилося завдяки активізації жнив ранніх культур, стійкому споживчому попиту та ліпшій ситуації в енергосекторі, яка зберігалася до кінця вересня.

Очікуване збільшення бюджетних стимулів наприкінці року підтримає подальше відновлення. Проте енергодефіцит, зумовлений останніми руйнуваннями інфраструктури та газодобувних потужностей, разом зі збереженням дефіциту робочої сили суттєво обмежуватимуть ділову активність. З огляду на це НБУ переглянув прогноз зростання економіки у 2025 році до 1,9% (з 2,1% липневого прогнозу - ред.)