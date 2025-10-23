$41.760.01
12:16
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый дом
11:30
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью
Эксклюзив
09:30
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причины
23 октября, 07:25
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green Grey
23 октября, 07:22
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
23 октября, 07:21
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференций
НБУ ухудшил прогноз по экономике Украины: главные причины – энергодефицит и обстрелы системы газодобычи

Киев • УНН

 • 1008 просмотра

Национальный банк Украины пересмотрел прогноз роста экономики на 2025 год, снизив его до 1,9% с 2,1%. Это связано с энергодефицитом, вызванным обстрелами рф, и повреждениями системы газодобычи.

НБУ ухудшил прогноз по экономике Украины: главные причины – энергодефицит и обстрелы системы газодобычи

Национальный банк Украины пересмотрел свой прогноз роста экономики Украины в сторону снижения – с 2,1% до 1,9%. Основные причины – энергодефицит, вызванный обстрелами рф, и обстрелы системы газодобычи. Об этом во время брифинга заявил глава НБУ Андрей Пышный, передает УНН.

Два ключевых фактора, повлиявших на пересмотр прогноза по темпам экономического роста, и оба они связаны с интенсификацией обстрелов и разрушением энергетической системы. Первое, это увеличение соответственно энергодефицита. По нашему прогнозу он вырастет в 2025 году до 1,3%, что будет соответствующим образом влиять на снижение темпов экономического роста на 0,1% пункт. Также разрушение системы и ущерб, который наносят обстрелы системе газодобычи, которая соответственно также имеет негативное влияние. Это два ключевых фактора, которые повлекли соответственно пересмотр НБУ темпов экономического роста темпов этого года 

- сказал Пышный.

Глава НБУ отметил, что в III квартале 2025 года рост экономики, по оценкам НБУ, оживился благодаря активизации жатвы ранних культур, устойчивому потребительскому спросу и лучшей ситуации в энергосекторе, которая сохранялась до конца сентября.

Ожидаемое увеличение бюджетных стимулов в конце года поддержит дальнейшее восстановление. Однако энергодефицит, обусловленный последними разрушениями инфраструктуры и газодобывающих мощностей, вместе с сохранением дефицита рабочей силы существенно будут ограничивать деловую активность. Учитывая это НБУ пересмотрел прогноз роста экономики в 2025 году до 1,9% (с 2,1% июльского прогноза - ред.) 

- добавил Пышный.

Напомним

Согласно оценкам Минэкономики, в августе рост ВВП Украины составил 5,3%. Министр Алексей Соболев прогнозирует дальнейший рост, тогда как в россии он замедляется.

Павел Башинский

Экономика
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Укргаздобыча
Национальный банк Украины
Андрей Пышный
