НБУ ухудшил прогноз по экономике Украины: главные причины – энергодефицит и обстрелы системы газодобычи

Национальный банк Украины пересмотрел свой прогноз роста экономики Украины в сторону снижения – с 2,1% до 1,9%. Основные причины – энергодефицит, вызванный обстрелами рф, и обстрелы системы газодобычи. Об этом во время брифинга заявил глава НБУ Андрей Пышный, передает УНН.

Два ключевых фактора, повлиявших на пересмотр прогноза по темпам экономического роста, и оба они связаны с интенсификацией обстрелов и разрушением энергетической системы. Первое, это увеличение соответственно энергодефицита. По нашему прогнозу он вырастет в 2025 году до 1,3%, что будет соответствующим образом влиять на снижение темпов экономического роста на 0,1% пункт. Также разрушение системы и ущерб, который наносят обстрелы системе газодобычи, которая соответственно также имеет негативное влияние. Это два ключевых фактора, которые повлекли соответственно пересмотр НБУ темпов экономического роста темпов этого года

Глава НБУ отметил, что в III квартале 2025 года рост экономики, по оценкам НБУ, оживился благодаря активизации жатвы ранних культур, устойчивому потребительскому спросу и лучшей ситуации в энергосекторе, которая сохранялась до конца сентября.

Ожидаемое увеличение бюджетных стимулов в конце года поддержит дальнейшее восстановление. Однако энергодефицит, обусловленный последними разрушениями инфраструктуры и газодобывающих мощностей, вместе с сохранением дефицита рабочей силы существенно будут ограничивать деловую активность. Учитывая это НБУ пересмотрел прогноз роста экономики в 2025 году до 1,9% (с 2,1% июльского прогноза - ред.)