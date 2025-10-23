Возможный выезд мужчин в возрасте 18-22 лет за границу не создаст критических рисков для экономики - НБУ
Киев • УНН
Национальный банк Украины ожидает увеличения количества украинцев за границей на 200 тысяч человек, из которых часть - мужчины в возрасте 18-22 лет. Это не создаст критических рисков для экономики и не повлияет существенно на рынок труда.
В Национальном банке Украины ожидают, что на 200 тыс. человек увеличится количество украинцев за границей, из которых - мужчины в возрасте от 18 до 22 лет. Однако возможный выезд мужчин в возрасте 18-22 лет не приведет к существенному изменению имеющейся рабочей силы и не создаст критических рисков для экономики. Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, передает УНН.
Подробности
Если же говорить о миграционных тенденциях, то по большому счету мы не пересматривали наши предположения из июльского прогноза. Как и раньше, мы ожидаем, что на 200 тыс. человек увеличится количество украинцев за границей. Конечно, часть из них - это будут молодые люди в возрасте 18-22 лет. Если бы этот фактор не привел к существенному изменению имеющейся рабочей силы, и соответственно не привел к существенным негативным эффектам на рынке труда
Он отметил, что по данным Института демографии, в Украине около 800 тыс. человек в возрасте от 18 до 22 лет, из которых работает около 300 тыс., что составляет около 2% от всей рабочей силы.
Пожалуй, часть из них может выехать за границу, и мы имеем определенные факты, имеющуюся информацию об этом… в то же время, по результатам опроса, мы видим в отдельных секторах этот фактор является весомым, но если смотреть на всю экономику, то в принципе он не сказывается на кумулятивных цифрах
Напомним
Национальный банк Украины пересмотрел свой прогноз роста экономики Украины в сторону снижения - с 2,1% до 1,9%. Основные причины - энергодефицит, вызванный обстрелами рф, и обстрелы системы газодобычи.