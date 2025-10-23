Возможный выезд мужчин в возрасте 18-22 лет за границу не создаст критических рисков для экономики - НБУ

В Национальном банке Украины ожидают, что на 200 тыс. человек увеличится количество украинцев за границей, из которых - мужчины в возрасте от 18 до 22 лет. Однако возможный выезд мужчин в возрасте 18-22 лет не приведет к существенному изменению имеющейся рабочей силы и не создаст критических рисков для экономики. Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, передает УНН.

Если же говорить о миграционных тенденциях, то по большому счету мы не пересматривали наши предположения из июльского прогноза. Как и раньше, мы ожидаем, что на 200 тыс. человек увеличится количество украинцев за границей. Конечно, часть из них - это будут молодые люди в возрасте 18-22 лет. Если бы этот фактор не привел к существенному изменению имеющейся рабочей силы, и соответственно не привел к существенным негативным эффектам на рынке труда

Он отметил, что по данным Института демографии, в Украине около 800 тыс. человек в возрасте от 18 до 22 лет, из которых работает около 300 тыс., что составляет около 2% от всей рабочей силы.

Пожалуй, часть из них может выехать за границу, и мы имеем определенные факты, имеющуюся информацию об этом… в то же время, по результатам опроса, мы видим в отдельных секторах этот фактор является весомым, но если смотреть на всю экономику, то в принципе он не сказывается на кумулятивных цифрах