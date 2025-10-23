Возможный выезд мужчин в возрасте 18-22 лет за границу не создаст критических рисков для экономики - НБУ

$41.760.01
12:16
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
23 октября, 07:21
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
Мы не продаем оружие Украине, мы продаем его НАТО - ТрампVideo23 октября, 04:11 • 16399 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты после атаки рф в Сумской области: деталиPhoto23 октября, 05:57 • 21627 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю23 октября, 06:17 • 25999 просмотра
Появились новые кадры освобождения села Кучеров Яр на Добропольском направленииPhotoVideo07:53 • 15558 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 11663 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины10:56 • 25228 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?10:10 • 25492 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:45 • 22907 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 31932 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю23 октября, 06:17 • 26068 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ульф Кристерссон
Михаил Федоров
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Великобритания
Ужгород
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 11734 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 33520 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 53321 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 66970 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 75519 просмотра
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Сериал
СВИФТ

Возможный выезд мужчин в возрасте 18-22 лет за границу не создаст критических рисков для экономики - НБУ

Киев • УНН

 • 1096 просмотра

Национальный банк Украины ожидает увеличения количества украинцев за границей на 200 тысяч человек, из которых часть - мужчины в возрасте 18-22 лет. Это не создаст критических рисков для экономики и не повлияет существенно на рынок труда.

Возможный выезд мужчин в возрасте 18-22 лет за границу не создаст критических рисков для экономики - НБУ

В Национальном банке Украины ожидают, что на 200 тыс. человек увеличится количество украинцев за границей, из которых - мужчины в возрасте от 18 до 22 лет. Однако возможный выезд мужчин в возрасте 18-22 лет не приведет к существенному изменению имеющейся рабочей силы и не создаст критических рисков для экономики. Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, передает УНН.

Подробности

Если же говорить о миграционных тенденциях, то по большому счету мы не пересматривали наши предположения из июльского прогноза. Как и раньше, мы ожидаем, что на 200 тыс. человек увеличится количество украинцев за границей. Конечно, часть из них - это будут молодые люди в возрасте 18-22 лет. Если бы этот фактор не привел к существенному изменению имеющейся рабочей силы, и соответственно не привел к существенным негативным эффектам на рынке труда

 - сказал Николайчук.

Он отметил, что по данным Института демографии, в Украине около 800 тыс. человек в возрасте от 18 до 22 лет, из которых работает около 300 тыс., что составляет около 2% от всей рабочей силы.

Пожалуй, часть из них может выехать за границу, и мы имеем определенные факты, имеющуюся информацию об этом… в то же время, по результатам опроса, мы видим в отдельных секторах этот фактор является весомым, но если смотреть на всю экономику, то в принципе он не сказывается на кумулятивных цифрах

- добавил Николайчук.

Напомним

Национальный банк Украины пересмотрел свой прогноз роста экономики Украины в сторону снижения - с 2,1% до 1,9%. Основные причины - энергодефицит, вызванный обстрелами рф, и обстрелы системы газодобычи.

Павел Башинский

ОбществоЭкономика
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Укргаздобыча
Национальный банк Украины
Украина