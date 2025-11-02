$42.080.01
Ежедневно украинские пограничники сбивают более 100 российских дронов - ГПСУ

Киев • УНН

 • 992 просмотра

Бойцы Государственной пограничной службы Украины ежедневно уничтожают более 100 российских беспилотников различных типов. Среди сбитых дронов есть ударные, разведывательные и дроны на оптоволокне.

Ежедневно украинские пограничники сбивают более 100 российских дронов - ГПСУ

Бойцы Государственной пограничной службы Украины ежедневно уничтожают более 100 российских беспилотников различных типов. Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, пишет УНН

Подробности

Здесь не только дальнобойные ударные дроны. Мы противодействуем и разведывательным крыльям врага, которые он запускает, чтобы мониторить ситуацию и выявлять наши позиции. В совокупности ежедневно мы сбиваем более ста дронов противника

- рассказал Демченко. 

Демченко отметил, что среди сбитых дронов есть ударные, разведывательные, дроны на оптоволокне. "Что касается "шахедов" и "гераней", то им активно противодействуют мобильные огневые группы, чтобы не допустить их вглубь Украины", - добавил Демченко. 

Дополнение

Демченко заявил, что изменения в правила пересечения границы для мужчин 18-22 лет, вступившие в силу в августе, не создают значительной нагрузки на пассажиропоток. Для пересечения границы необходимы загранпаспорт и военно-учетный документ, за исключением госслужащих. 

