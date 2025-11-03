Спроби прорватися через шлагбаум на кордоні є не поодинокими - ДПСУ
Київ • УНН
Прикордонники застосовують засоби обмеження швидкості для протидії спробам прориву на пунктах пропуску. У випадку загрози життю людей прикордонники можуть відкривати вогонь.
На західному кордоні України неодноразово трапляються спроби прориву на пропускних пунктах. Щоб протидіяти їм, прикордонники застосовують засоби обмеження швидкості, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише УНН.
Деталі
Спроби прорватися через кордон не поодинокі. Досить часто окремі громадяни, або вже перебуваючи в пунктах пропуску, або ще на під’їзді до пунктів пропуску, намагаються прорватися через кордон, у тому числі пошкодивши шлагбаум. І ДПСУ спільно з органами, які відповідають за облаштування пунктів пропуску постійно проводять роботу, щоб убезпечувати такі дії облаштуванням обмежувачів швидкості, блокераторів та інших конструкцій, щоб спроби прориву кордону унеможливлювалися
Демченко також повідомив, що у випадку загрози життю людей прикордонники можуть відкривати вогонь. В інших випадках застосовуються засоби обмеження швидкості.
Якщо є загроза життю людей, то військовослужбовці ДПСУ можуть застосовувати зброю, але в пунктах пропуску в першу чергу застосовуються засоби обмеження швидкості, або ж засоби, які б пошкодили колеса транспортного засобу, блокуючи його, щоб він не міг рухатися в пункті пропуску чи на виїзд з України, чи на в’їзд з України. І ці засоби на всіх пунктах пропуску облаштовуються
Доповнення
Мобілізований адвокат із Закарпаття на автомобілі Toyota Avensis незаконно перетнув українсько-угорський кордон, протаранивши шлагбауми на пункті пропуску "Велика Паладь". Внаслідок інциденту травмовано військовослужбовця прикордонного наряду.