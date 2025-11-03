Спроби прорватися через шлагбаум на кордоні є не поодинокими - ДПСУ

На західному кордоні України неодноразово трапляються спроби прориву на пропускних пунктах. Щоб протидіяти їм, прикордонники застосовують засоби обмеження швидкості, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише УНН.

Спроби прорватися через кордон не поодинокі. Досить часто окремі громадяни, або вже перебуваючи в пунктах пропуску, або ще на під’їзді до пунктів пропуску, намагаються прорватися через кордон, у тому числі пошкодивши шлагбаум. І ДПСУ спільно з органами, які відповідають за облаштування пунктів пропуску постійно проводять роботу, щоб убезпечувати такі дії облаштуванням обмежувачів швидкості, блокераторів та інших конструкцій, щоб спроби прориву кордону унеможливлювалися