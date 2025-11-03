Попытки прорваться через шлагбаум на границе не единичны - ГПСУ
Киев • УНН
Пограничники применяют средства ограничения скорости для противодействия попыткам прорыва на пунктах пропуска. В случае угрозы жизни людей пограничники могут открывать огонь.
На западной границе Украины неоднократно случаются попытки прорыва на пропускных пунктах. Чтобы противодействовать им, пограничники применяют средства ограничения скорости, сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пишет УНН.
Подробности
Попытки прорваться через границу не единичны. Довольно часто отдельные граждане, либо уже находясь в пунктах пропуска, либо еще на подъезде к пунктам пропуска, пытаются прорваться через границу, в том числе повредив шлагбаум. И ГПСУ совместно с органами, отвечающими за обустройство пунктов пропуска, постоянно проводят работу, чтобы обезопасить такие действия обустройством ограничителей скорости, блокираторов и других конструкций, чтобы попытки прорыва границы исключались
Демченко также сообщил, что в случае угрозы жизни людей пограничники могут открывать огонь. В других случаях применяются средства ограничения скорости.
Если есть угроза жизни людей, то военнослужащие ГПСУ могут применять оружие, но в пунктах пропуска в первую очередь применяются средства ограничения скорости, или же средства, которые бы повредили колеса транспортного средства, блокируя его, чтобы оно не могло двигаться в пункте пропуска или на выезд из Украины, или на въезд из Украины. И эти средства на всех пунктах пропуска обустраиваются
Дополнение
Мобилизованный адвокат из Закарпатья на автомобиле Toyota Avensis незаконно пересек украинско-венгерскую границу, протаранив шлагбаумы на пункте пропуска "Велика Паладь". В результате инцидента травмирован военнослужащий пограничного наряда.