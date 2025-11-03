Попытки прорваться через шлагбаум на границе не единичны - ГПСУ

$42.080.01
48.980.00
ukenru
08:49 • 1044 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии РФ в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 3434 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:31 • 4338 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
08:09 • 5318 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 18575 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 35348 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 58756 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 58504 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 56061 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 77800 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
"Я в этих переговорах не участвую" - Трамп о замороженных активах РФ3 ноября, 00:53 • 10985 просмотра
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в СаратовеPhoto3 ноября, 02:23 • 15331 просмотра
У США достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир - Трамп3 ноября, 02:46 • 11785 просмотра
Си Цзиньпин «знает о последствиях» вторжения на Тайвань – Президент США03:22 • 9116 просмотра
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп04:21 • 12005 просмотра
публикации
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов08:40 • 2482 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto07:42 • 6734 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 58758 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 58506 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 117884 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Херсонская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 17581 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 39105 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 89485 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 115936 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 63822 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
9К720 Искандер

Попытки прорваться через шлагбаум на границе не единичны - ГПСУ

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Пограничники применяют средства ограничения скорости для противодействия попыткам прорыва на пунктах пропуска. В случае угрозы жизни людей пограничники могут открывать огонь.

Попытки прорваться через шлагбаум на границе не единичны - ГПСУ

На западной границе Украины неоднократно случаются попытки прорыва на пропускных пунктах. Чтобы противодействовать им, пограничники применяют средства ограничения скорости, сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пишет УНН.

Подробности

Попытки прорваться через границу не единичны. Довольно часто отдельные граждане, либо уже находясь в пунктах пропуска, либо еще на подъезде к пунктам пропуска, пытаются прорваться через границу, в том числе повредив шлагбаум. И ГПСУ совместно с органами, отвечающими за обустройство пунктов пропуска, постоянно проводят работу, чтобы обезопасить такие действия обустройством ограничителей скорости, блокираторов и других конструкций, чтобы попытки прорыва границы исключались

- объяснил Демченко.

Демченко также сообщил, что в случае угрозы жизни людей пограничники могут открывать огонь. В других случаях применяются средства ограничения скорости.

Если есть угроза жизни людей, то военнослужащие ГПСУ могут применять оружие, но в пунктах пропуска в первую очередь применяются средства ограничения скорости, или же средства, которые бы повредили колеса транспортного средства, блокируя его, чтобы оно не могло двигаться в пункте пропуска или на выезд из Украины, или на въезд из Украины. И эти средства на всех пунктах пропуска обустраиваются

 - отметил Демченко.

Дополнение

Мобилизованный адвокат из Закарпатья на автомобиле Toyota Avensis незаконно пересек украинско-венгерскую границу, протаранив шлагбаумы на пункте пропуска "Велика Паладь". В результате инцидента травмирован военнослужащий пограничного наряда.

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Техника
Дорожно-транспортное происшествие
Мобилизация
Столкновения
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины
Венгрия
Украина