Попытки прорваться через шлагбаум на границе не единичны - ГПСУ

На западной границе Украины неоднократно случаются попытки прорыва на пропускных пунктах. Чтобы противодействовать им, пограничники применяют средства ограничения скорости, сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пишет УНН.

Попытки прорваться через границу не единичны. Довольно часто отдельные граждане, либо уже находясь в пунктах пропуска, либо еще на подъезде к пунктам пропуска, пытаются прорваться через границу, в том числе повредив шлагбаум. И ГПСУ совместно с органами, отвечающими за обустройство пунктов пропуска, постоянно проводят работу, чтобы обезопасить такие действия обустройством ограничителей скорости, блокираторов и других конструкций, чтобы попытки прорыва границы исключались