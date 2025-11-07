Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES

В октябре Европейским Союзом была введена EES (Entry/Exit System) - информационная система, где будут регистрироваться все граждане стран из-за пределов ЕС каждый раз, когда будут выезжать или въезжать в ЕС. В Государственной пограничной службе рассказали журналисту УНН, как пропускные пункты на границе Украины и Евросоюза адаптируются к новой системе и меняет ли это ситуацию на границе.

Новые правила пересечения границы с ЕС

Представители Европейской Комиссии объявили еще в июле этого года о новых изменениях, которые вступят в силу с 12 октября 2025 года. В соответствии с изменениями, создается новая информационная система EES, где будут регистрироваться все граждане стран из-за пределов ЕС каждый раз, когда будут выезжать или въезжать в ЕС. На законодательном уровне система EES была утверждена в 2017 году.

Изменения касаются государств, входящих в Шенгенскую зону (25 государств ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария). Это будет применено в отношении граждан третьих стран, которые стремятся путешествовать в вышеупомянутые государства с наличием краткосрочной визы или граждан, которым не нужна виза.

EES является частью пакета Европейского Союза "Умные границы", основная цель которого заключается в улучшении контроля над границами ЕС. Кроме системы EES, в пакет входят расширенное использование систем Автоматического пограничного контроля стран ЕС (ABC), а также Европейской системы информации о путешествиях и авторизации (ETIAS).

Система EES для украинцев

Европейским Союзом была введена новая система въезда-выезда, которая в том числе предусматривает сбор биометрических данных. Эта система начала внедряться в странах Европы и Шенгенской зоны с 12 октября. Но это не означает, что сразу все пропускные пункты прямо с этого дня были подключены к этой системе. В целом Европейский Союз дал полгода на подключение - пояснил Демченко.

Демченко подчеркнул, что сейчас завершено подключение к указанной системе пропускных пунктов на границе с Венгрией и Польшей.

Если говорить о странах Европы, граничащих с Украиной, то постепенно пункты пропуска в Румынии, Словакии, Венгрии, Польше подключаются к этой системе. По состоянию на сейчас все пропускные пункты в Венгрии на границе с Украиной подключены к этой системе. И на границе с Польшей последнее направление, напротив пункта пропуска Ягодин по информации от польских коллег должно было подключиться к этой системе. До этого другие пункты пропуска подключались - отметил представитель ГПСУ.

Андрей Демченко подчеркнул, что сейчас не все граждане Украины сразу же проходят этот сбор данных. В целом Европейский Союз дал Украине полгода на внедрение системы ЕЭС.

Надо понимать, что, по моей информации, не у всех граждан третьих стран, в том числе и Украины, у которых будут браться данные для наполнения этой системы, не все сразу стопроцентно граждане, даже по тем пунктам пропуска, где подключается эта система, проходят сбор всех данных. Европейский Союз определил, что эта система может наполняться постепенно. Стопроцентное наполнение сбором биометрических данных, в том числе отпечатки пальцев, изображение лица, должны произойти через полгода - пояснил Демченко.

Ситуация на границе

Представитель добавил, что на данный момент на тех пунктах пропуска, где подключена система EES, никаких осложнений не наблюдается.

По украинским пунктам пропуска, даже напротив тех стран Европы, где подключена система EES, мы не видим какого-либо осложнения по движению. То есть, снижение пассажиропотока, или же осложнение движения для граждан не наблюдается. В целом пассажиропоток динамичен и увеличение пассажиропотока влияет как раз на формирование очередей - заявил Демченко.

Пограничник добавил, что с начала осени пассажиропоток на границе падает. Он увеличился в обе стороны лишь во время осенних каникул в конце октября.

В целом, начиная с первого сентября, пассажиропоток наоборот падает. Недавно он только имел тенденцию к увеличению, когда на прошлой неделе были осенние каникулы в украинских школах. Тогда увеличилось количество желающих пересечь границу, в первую очередь женщины, дети. Даже классами, группами выезжали за пределы Украины. В начале каникул увеличилось количество пересечений границы на выезд из Украины. В эти выходные, которые закончились, больше преобладало количество пересечений на въезд в Украину - отметил Демченко.

Андрей Демченко также сообщил, что по состоянию на сегодня совокупно за сутки количество пересечений границы в обоих направлениях в будние дни составляет 80 тысяч в обоих направлениях. В выходные дни пассажиропоток, конечно, несколько возрастает и в эти выходные будет держаться где-то на уровне 100 тысяч пересечений границы.

Напомню, в летние месяцы, когда пассажиропоток был особенно высоким. Например, в августе в будни границу пересекало 120-125 тысяч граждан, а в выходные пассажиропоток возрастал и до 150 тысяч пересечений - подытожил Демченко.

