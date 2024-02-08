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На сьогодні з російського полону вже звільнено 3135 українців і українок - Зеленський

На сьогодні з російського полону вже звільнено 3135 українців і українок - Зеленський

Київ • УНН

 • 34480 перегляди

Президент Зеленський оголосив, що загалом з російського полону було звільнено 3 135 українців, у тому числі 100 військовослужбовців під час останнього обміну, більшість з яких захищали Маріуполь і "Азовсталь".

Загалом на сьогодні вже звільнено з російського полону 3135 українців і українок. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

"... був проведений обмін – іще 100 наших воїнів повернулися додому, в Україну, з російського полону. Солдати та сержанти. Більшість – захисники Маріуполя та "Азовсталі". Воїни Національної гвардії, прикордонної служби, Збройних Сил України. Загалом на сьогодні вже звільнено з російського полону 3135 українців і українок", - повідомив Зеленський.

Президент також подякував команді, яка займається обмінами.

"Кирилу Буданову та всім у ГУР, хто веде обміни. Андрію Єрмаку та команді Офісу. Дмитру Усову та всьому Координаційному штабу з питань військовополонених. Усім, хто залучений, усім, хто допомагає. Дмитро Лубінець та команда омбудсмена. Ігор Клименко та команда МВС. Василь Малюк та команда СБУ. І, звичайно, моя особлива вдячність усім нашим воїнам на передовій, кожному підрозділу, які поповнюють обмінний фонд та беруть у полон російських окупантів. Кожен на своїй позиції забезпечує цей спільний успіх, успіх України. Так і має бути", - додав Глава держави.

Зеленський наголосив, що "завжди пам’ятаємо про наших у полоні – про кожного й кожну".

"Усіх маємо звільнити. Щодня заради цього ми працюємо. І я дякую всім у світі, хто нам допомагає, зокрема Об’єднаним Арабським Еміратам – за підтримку таких обмінів", - резюмував він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення з російського полону 100 українців.  Зокрема, під час 51-го за ліком обміну вдалось визволити 84 оборонців Маріуполя (в т.ч. 82 – оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках.

Антоніна Туманова

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