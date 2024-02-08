Зеленський про обмін полоненими: додому повернулось ще 100 українців, більшість - захисники Маріуполя
Київ • УНН
Зеленський оголосив про повернення з російського полону ще 100 українців, зокрема захисників Маріуполя, в рамках обміну полоненими.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вдалося повернути з російського полону ще 100 українців, більшість - захисники Маріуполя, передає УНН.
"Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя. Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо!" - повідомив Зеленський.
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Раніше про обмін полоненими у форматі "100 на 100" повідомили у міноборони рф.