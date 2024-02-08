Зеленский об обмене пленными: домой вернулось еще 100 украинцев, большинство - защитники Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что удалось вернуть из российского плена еще 100 украинцев, большинство - защитники Мариуполя, передает УНН.

"Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство - защитники Мариуполя. Все - наши, все - снова на родной земле. Работаем по каждому и каждой и не остановимся, пока всех не вернем!" - сообщил Зеленский.

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Ранее об обмене пленными в формате "100 на 100" сообщили в минобороны рф.