Зеленский об обмене пленными: домой вернулось еще 100 украинцев, большинство - защитники Мариуполя
Киев • УНН
Зеленский объявил о возвращении из российского плена еще 100 украинцев, в частности защитников Мариуполя, в рамках обмена пленными.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что удалось вернуть из российского плена еще 100 украинцев, большинство - защитники Мариуполя, передает УНН.
"Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство - защитники Мариуполя. Все - наши, все - снова на родной земле. Работаем по каждому и каждой и не остановимся, пока всех не вернем!" - сообщил Зеленский.
Добавим
Ранее об обмене пленными в формате "100 на 100" сообщили в минобороны рф.
Зеленский об обмене пленными: домой вернулось еще 100 украинцев, большинство - защитники Мариуполя
Зеленский объявил о возвращении из российского плена еще 100 украинцев, в частности защитников Мариуполя, в рамках обмена пленными.
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