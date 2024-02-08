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100 на 100: у міноборони рф заявили, що провели з Україною обмін військовополоненими

100 на 100: у міноборони рф заявили, що провели з Україною обмін військовополоненими

Київ • УНН

 • 30310 перегляди

Міністерство оборони росії оголосило, що росія і Україна обмінялися 100 ув'язненими в рамках останнього обміну полоненими між двома країнами.

Про обмін військовополоненими у форматі 100 на 100 заявили у міноборони рф. Повідомлень з української сторони поки що не було, пише УНН.

8 лютого в результаті переговорного процесу з підконтрольної київському режиму території повернуто 100 російських військовослужбовців, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека. Натомість передано 100 військовополонених ЗСУ.

- заявили в російському відомстві.

Деталі

У російському відомстві також повідомили, що їхніх військовослужбовців доправлять до Москви літаками військово-транспортної авіації ВКС.

Згідно із заявами росіян цьому обміну посприяли представники з Об'єднаних Арабських Емірат.

Нагадаємо

Крайній 50-й обмін полоненими відбувся 31 січня. Україна повернула з російського полону 207 своїх громадян. Серед врятованих військовослужбовців цього разу 95 представників Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України. 

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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