100 на 100: у міноборони рф заявили, що провели з Україною обмін військовополоненими
Київ • УНН
Міністерство оборони росії оголосило, що росія і Україна обмінялися 100 ув'язненими в рамках останнього обміну полоненими між двома країнами.
Про обмін військовополоненими у форматі 100 на 100 заявили у міноборони рф. Повідомлень з української сторони поки що не було, пише УНН.
8 лютого в результаті переговорного процесу з підконтрольної київському режиму території повернуто 100 російських військовослужбовців, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека. Натомість передано 100 військовополонених ЗСУ.
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У російському відомстві також повідомили, що їхніх військовослужбовців доправлять до Москви літаками військово-транспортної авіації ВКС.
Згідно із заявами росіян цьому обміну посприяли представники з Об'єднаних Арабських Емірат.
Нагадаємо
Крайній 50-й обмін полоненими відбувся 31 січня. Україна повернула з російського полону 207 своїх громадян. Серед врятованих військовослужбовців цього разу 95 представників Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України.