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"Ми ні про кого не забули": Зеленський про 50-й обмін полоненими

"Ми ні про кого не забули": Зеленський про 50-й обмін полоненими

Київ • УНН

 • 31928 перегляди

Під час останнього обміну полоненими Україна звільнила з російського полону 207 громадян, у тому числі захисників Маріуполя.

Президент України Володимир Зеленський привітав звільнення українців з російського полону та запевнив, що робота щодо полонених продовжиться й надалі.. Про це йдеться в останньому відеозверненні глави держави, передає УНН.

Деталі 

Він нагадав, що сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців. Серед них 180 рядових і сержантів та 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя.

Серед врятованих - воїни Збройних Сил, Нацгвардії, підрозділів Державної прикордонної служби та Національної поліції.

207 хлопців скоро будуть вдома, з рідними. 207 родин вже щасливі.  Ми зробимо все, щоб повернути кожного та кожну. Ми ні про кого не забули. По кожному прізвищу шукаємо

- заявив президент.

Нагадаємо

31 січня, відбувся 50-й обмін полоненими. Україна повернула з російського полону 207 своїх громадян. 

Серед врятованих військовослужбовців цього разу 95 представників Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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