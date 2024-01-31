"Ми ні про кого не забули": Зеленський про 50-й обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський привітав звільнення українців з російського полону та запевнив, що робота щодо полонених продовжиться й надалі.. Про це йдеться в останньому відеозверненні глави держави, передає УНН.

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Він нагадав, що сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців. Серед них 180 рядових і сержантів та 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя.

Серед врятованих - воїни Збройних Сил, Нацгвардії, підрозділів Державної прикордонної служби та Національної поліції.

207 хлопців скоро будуть вдома, з рідними. 207 родин вже щасливі. Ми зробимо все, щоб повернути кожного та кожну. Ми ні про кого не забули. По кожному прізвищу шукаємо - заявив президент.

Нагадаємо

31 січня, відбувся 50-й обмін полоненими. Україна повернула з російського полону 207 своїх громадян.

Серед врятованих військовослужбовців цього разу 95 представників Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України.