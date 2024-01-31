"Мы ни о ком не забыли": Зеленский о 50-м обмене пленными
Киев • УНН
Во время последнего обмена пленными Украина освободила из российского плена 207 граждан, в том числе защитников Мариуполя.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил освобождение украинцев из российского плена и заверил, что работа по пленным продолжится и в дальнейшем. Об этом говорится в последнем видеообращении главы государства, передает УНН.
Детали
Он напомнил, что сегодня удалось освободить из российского плена еще 207 украинцев. Среди них 180 рядовых и сержантов и 27 офицеров. Почти половина - защитники Мариуполя.
Среди спасенных - воины Вооруженных Сил, Нацгвардии, подразделений Государственной пограничной службы и Национальной полиции.
207 ребят скоро будут дома, с родными. 207 семей уже счастливы. Мы сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждую. Мы ни о ком не забыли. По каждой фамилии ищем
Напомним,
31 января, состоялся 50-й обмен пленными. Украина вернула из российского плена 207 своих граждан.
Среди спасенных военнослужащих на этот раз 95 представителей Вооруженных Сил Украины, 56 нацгвардейцев, 26 пограничников, 29 воинов Территориальной обороны и один представитель Национальной полиции Украины.
"Мы ни о ком не забыли": Зеленский о 50-м обмене пленными
Во время последнего обмена пленными Украина освободила из российского плена 207 граждан, в том числе защитников Мариуполя.
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