"Мы ни о ком не забыли": Зеленский о 50-м обмене пленными

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил освобождение украинцев из российского плена и заверил, что работа по пленным продолжится и в дальнейшем. Об этом говорится в последнем видеообращении главы государства, передает УНН.

Детали

Он напомнил, что сегодня удалось освободить из российского плена еще 207 украинцев. Среди них 180 рядовых и сержантов и 27 офицеров. Почти половина - защитники Мариуполя.

Среди спасенных - воины Вооруженных Сил, Нацгвардии, подразделений Государственной пограничной службы и Национальной полиции.

207 ребят скоро будут дома, с родными. 207 семей уже счастливы. Мы сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждую. Мы ни о ком не забыли. По каждой фамилии ищем - заявил президент.

Напомним,

31 января, состоялся 50-й обмен пленными. Украина вернула из российского плена 207 своих граждан.

Среди спасенных военнослужащих на этот раз 95 представителей Вооруженных Сил Украины, 56 нацгвардейцев, 26 пограничников, 29 воинов Территориальной обороны и один представитель Национальной полиции Украины.