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"Мы ни о ком не забыли": Зеленский о 50-м обмене пленными

"Мы ни о ком не забыли": Зеленский о 50-м обмене пленными

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 14:20  •  20797 просмотра

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Во время последнего обмена пленными Украина освободила из российского плена 207 граждан, в том числе защитников Мариуполя.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил освобождение украинцев из российского плена и заверил, что работа по пленным продолжится и в дальнейшем. Об этом говорится в последнем видеообращении главы государства, передает УНН.

Детали 

Он напомнил, что сегодня удалось освободить из российского плена еще 207 украинцев. Среди них 180 рядовых и сержантов и 27 офицеров. Почти половина - защитники Мариуполя.

Среди спасенных - воины Вооруженных Сил, Нацгвардии, подразделений Государственной пограничной службы и Национальной полиции.

207 ребят скоро будут дома, с родными. 207 семей уже счастливы.  Мы сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждую. Мы ни о ком не забыли. По каждой фамилии ищем

- заявил президент.

Напомним,

31 января, состоялся 50-й обмен пленными. Украина вернула из российского плена 207 своих граждан. 

Среди спасенных военнослужащих на этот раз 95 представителей Вооруженных Сил Украины, 56 нацгвардейцев, 26 пограничников, 29 воинов Территориальной обороны и один представитель Национальной полиции Украины. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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"Ми ні про кого не забули": Зеленський про 50-й обмін полоненими
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