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100 на 100: в минобороны рф заявили что, провели с Украиной обмен военнопленными

100 на 100: в минобороны рф заявили что, провели с Украиной обмен военнопленными

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 17:24  •  2353 просмотра

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Министерство обороны рф объявило, что россия и Украина обменялись 100 заключенными в рамках последнего обмена пленными между двумя странами.

Про обмен военнопленными в формате 100 на 100 заявили в минобороны рф. Сообщений с украинской стороны пока не было, пишет УНН.

8 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ.

– заявили в российском ведомстве.

Детали

В россиском ведомстве также сообщили, что их военнослужащие будут доставлены в москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС.

Соглассно заявлениям россиян этому обмену посодествовали представители с Объединенных Арабских Эмират.

Напомним

Крайний 50-й обмен пленными прошёл 31 января. Украина вернула из российского плен 207 своих граждан. Среди спасенных военнослужащих на этот раз 95 представителей Вооруженных Сил Украины, 56 нацгвардейцев, 26 пограничников, 29 воинов Территориальной обороны и один представитель Национальной полиции Украины. 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
100 на 100: у міноборони рф заявили, що провели з Україною обмін військовополоненими
100 for 100: Russian Defense Ministry says it has exchanged prisoners of war with Ukraine
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100 на 100: в минобороны рф заявили что, провели с Украиной обмен военнопленными

Министерство обороны рф объявило, что россия и Украина обменялись 100 заключенными в рамках последнего обмена пленными между двумя странами.

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