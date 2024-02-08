100 на 100: в минобороны рф заявили что, провели с Украиной обмен военнопленными
Киев • УНН
Министерство обороны рф объявило, что россия и Украина обменялись 100 заключенными в рамках последнего обмена пленными между двумя странами.
Про обмен военнопленными в формате 100 на 100 заявили в минобороны рф. Сообщений с украинской стороны пока не было, пишет УНН.
8 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ.
Детали
В россиском ведомстве также сообщили, что их военнослужащие будут доставлены в москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС.
Соглассно заявлениям россиян этому обмену посодествовали представители с Объединенных Арабских Эмират.
Напомним
Крайний 50-й обмен пленными прошёл 31 января. Украина вернула из российского плен 207 своих граждан. Среди спасенных военнослужащих на этот раз 95 представителей Вооруженных Сил Украины, 56 нацгвардейцев, 26 пограничников, 29 воинов Территориальной обороны и один представитель Национальной полиции Украины.
100 на 100: в минобороны рф заявили что, провели с Украиной обмен военнопленными
Министерство обороны рф объявило, что россия и Украина обменялись 100 заключенными в рамках последнего обмена пленными между двумя странами.
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