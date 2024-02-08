На сегодня из российского плена уже освобождено 3135 украинцев и украинок - Зеленский

Всего на сегодня уже освобождены из российского плена 3135 украинцев и украинок. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"... был проведен обмен - еще 100 наших воинов вернулись домой, в Украину, из российского плена. Солдаты и сержанты. Большинство - защитники Мариуполя и "Азовстали". Воины Национальной гвардии, пограничной службы, Вооруженных Сил Украины. Всего на сегодня уже освобождены из российского плена 3135 украинцев и украинок", - сообщил Зеленский.

Президент также поблагодарил команду, которая занимается обменами.

"Кириллу Буданову и всем в ГУР, кто ведет обмены. Андрею Ермаку и команде Офиса. Дмитрию Усову и всему Координационному штабу по вопросам военнопленных. Всем, кто вовлечен, всем, кто помогает. Дмитрий Лубинец и команда омбудсмена. Игорь Клименко и команда МВД. Василий Малюк и команда СБУ. И, конечно, моя особая благодарность всем нашим воинам на передовой, каждому подразделению, которые пополняют обменный фонд и берут в плен российских оккупантов. Каждый на своей позиции обеспечивает этот общий успех, успех Украины. Так и должно быть", - добавил Глава государства.

Зеленский подчеркнул, что "всегда помним о наших в плену - о каждом и каждой".

"Всех должны освободить. Ежедневно ради этого мы работаем. И я благодарю всех в мире, кто нам помогает, в частности Объединенные Арабские Эмираты - за поддержку таких обменов", - резюмировал он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении из российского плена 100 украинцев. В частности, во время 51-го по счету обмена удалось освободить 84 защитников Мариуполя (в т.ч. 82 - защитники "Азовстали"), остальные выполняли боевые задачи на Донецком и Луганском направлениях.