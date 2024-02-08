На сегодня из российского плена уже освобождено 3135 украинцев и украинок - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский объявил, что всего из российского плена было освобождено 3 135 украинцев, в том числе 100 военнослужащих во время последнего обмена, большинство из которых защищали Мариуполь и "Азовсталь".
Всего на сегодня уже освобождены из российского плена 3135 украинцев и украинок. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
"... был проведен обмен - еще 100 наших воинов вернулись домой, в Украину, из российского плена. Солдаты и сержанты. Большинство - защитники Мариуполя и "Азовстали". Воины Национальной гвардии, пограничной службы, Вооруженных Сил Украины. Всего на сегодня уже освобождены из российского плена 3135 украинцев и украинок", - сообщил Зеленский.
Президент также поблагодарил команду, которая занимается обменами.
"Кириллу Буданову и всем в ГУР, кто ведет обмены. Андрею Ермаку и команде Офиса. Дмитрию Усову и всему Координационному штабу по вопросам военнопленных. Всем, кто вовлечен, всем, кто помогает. Дмитрий Лубинец и команда омбудсмена. Игорь Клименко и команда МВД. Василий Малюк и команда СБУ. И, конечно, моя особая благодарность всем нашим воинам на передовой, каждому подразделению, которые пополняют обменный фонд и берут в плен российских оккупантов. Каждый на своей позиции обеспечивает этот общий успех, успех Украины. Так и должно быть", - добавил Глава государства.
Зеленский подчеркнул, что "всегда помним о наших в плену - о каждом и каждой".
"Всех должны освободить. Ежедневно ради этого мы работаем. И я благодарю всех в мире, кто нам помогает, в частности Объединенные Арабские Эмираты - за поддержку таких обменов", - резюмировал он.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении из российского плена 100 украинцев. В частности, во время 51-го по счету обмена удалось освободить 84 защитников Мариуполя (в т.ч. 82 - защитники "Азовстали"), остальные выполняли боевые задачи на Донецком и Луганском направлениях.
На сегодня из российского плена уже освобождено 3135 украинцев и украинок - Зеленский
Президент Зеленский объявил, что всего из российского плена было освобождено 3 135 украинцев, в том числе 100 военнослужащих во время последнего обмена, большинство из которых защищали Мариуполь и "Азовсталь".
ЕС планирует расширить список санкций и одобрит новый пакет против рф на годовщину полномасштабной войны
ЕС готовится расширить свой санкционный список и утвердить новый пакет ограничений против России 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.
Одесская область благодарит Залужного за два года защиты и приветствует нового Командующего ВСУ Сырского - Кипер
Председатель Одесской областной военной администрации поблагодарил Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала Валерия Залужного за службу и поздравил назначение новым Главнокомандующим генерал-полковника Александра Сырского.
Будет тяжелая борьба в нашей группе: Ребров о результатах жеребьевки Лиги наций-2024/2025
По результатам жеребьевки сборная Украины будет соревноваться с Чехией, Албанией и Грузией в Лиге В Лиги наций УЕФА 2024/2025 годов.
СБУ показали первые кадры прибытия украинских защитников из 51-го обмена военнопленными
СБУ продемонстрировала кадры возвращения домой украинских защитников в рамках 51-го обмена пленными между Украиной и россией, во время которого были освобождены 100 украинцев, в том числе 84 защитников Мариуполя и "Азовстали".
Кадровые ротации в ВСУ: обнародованы указы об увольнении Залужного и назначении Сырского
Президент Зеленский назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины, заменив Валерия Залужного.
На Херсонщине спасатели извлекли два тела из горящего автомобиля, в который попал вражеский снаряд
В Херсонской области спасатели извлекли два трупа из горящего автомобиля, в который, вероятно, попал вражеский снаряд.
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
Президент Зеленский назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины, заменив Валерия Залужного. Эксперты высказали неоднозначные мнения относительно влияния этого изменения.
Украина вернула 100 защитников из российского плена, из них 84 - защитники Мариуполя
Украина вернула домой из российского плена еще 100 защитников, в том числе 84 защитников Мариуполя.
В россии горит грузовой поезд, он загорелся после взрыва газопровода в Пермском крае, есть пострадавшие
В Пермском крае россии после взрыва на газопроводе загорелся и взорвался грузовой поезд, перевозивший цистерны с газом, в результате чего был поврежден дом и пострадал один человек.