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Україна повернула 100 захисників з російського полону, з них 84 - оборонці Маріуполя

Україна повернула 100 захисників з російського полону, з них 84 - оборонці Маріуполя

Київ • УНН

 • 50922 перегляди

Україна повернула додому з російського полону ще 100 захисників, у тому числі 84 захисників Маріуполя.

Україна повернула додому ще сто захисників з російського полону. Зокрема, під час 51-го за ліком обміну вдалось визволити 84 оборонців Маріуполя. Інформацію про обмін підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає УНН.

84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (в т.ч. 82 – оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках.  … Висловлюємо вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу та сприяння в організації цього обміну. 

– зазначили у штабі.

Деталі

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема й 11 тероборонців. 

Усі визволені – рядового та сержантського складу.

Також зазначається, що щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20. 

Вдалося врятувати, зокрема, медика, який у надскладних умовах рятував поранених на "Азовсталі", рідних братів Миколу та Романа.

– розповіли у відомстві.

Згідно з підрахунками Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими від моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити 3135 захисників та захисниць. 

Додатково

Раніше про обмін полоненими у форматі "100 на 100" повідомили у міноборони рф.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення з російського полону 100 українців, зокрема захисників Маріуполя.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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