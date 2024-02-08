Україна повернула 100 захисників з російського полону, з них 84 - оборонці Маріуполя
Київ • УНН
Україна повернула додому з російського полону ще 100 захисників, у тому числі 84 захисників Маріуполя.
Україна повернула додому ще сто захисників з російського полону. Зокрема, під час 51-го за ліком обміну вдалось визволити 84 оборонців Маріуполя. Інформацію про обмін підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає УНН.
84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (в т.ч. 82 – оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках. … Висловлюємо вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу та сприяння в організації цього обміну.
Деталі
За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема й 11 тероборонців.
Усі визволені – рядового та сержантського складу.
Також зазначається, що щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20.
Вдалося врятувати, зокрема, медика, який у надскладних умовах рятував поранених на "Азовсталі", рідних братів Миколу та Романа.
Згідно з підрахунками Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими від моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити 3135 захисників та захисниць.
Додатково
Раніше про обмін полоненими у форматі "100 на 100" повідомили у міноборони рф.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення з російського полону 100 українців, зокрема захисників Маріуполя.