Украина вернула 100 защитников из российского плена, из них 84 - защитники Мариуполя

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
  •  13626 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
  •  105103 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
  •  116630 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
  •  117774 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  145598 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  162001 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  187112 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  236060 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  253429 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  234407 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
natsionalnaya-gvardiya-ukrainiНациональная гвардия Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
obedinennie-arabskie-emiratiОбъединенные Арабские Эмираты
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
luhanskЛуганск
mariupolМариуполь
donetskДонецк
Loading...
Новости по теме

Украина вернула 100 защитников из российского плена, из них 84 - защитники Мариуполя

Украина вернула домой из российского плена еще 100 защитников, в том числе 84 защитников Мариуполя.

Война •   •  5762 просмотра
Украина вернула 100 защитников из российского плена, из них 84 - защитники Мариуполя

В россии горит грузовой поезд, он загорелся после взрыва газопровода в Пермском крае, есть пострадавшие

В Пермском крае россии после взрыва на газопроводе загорелся и взорвался грузовой поезд, перевозивший цистерны с газом, в результате чего был поврежден дом и пострадал один человек.

Криминал и ЧП •   •  11015 просмотра
В россии горит грузовой поезд, он загорелся после взрыва газопровода в Пермском крае, есть пострадавшие

Зеленский об обмене пленными: домой вернулось еще 100 украинцев, большинство - защитники Мариуполя

Зеленский объявил о возвращении из российского плена еще 100 украинцев, в частности защитников Мариуполя, в рамках обмена пленными.

Война •   •  11688 просмотра
Зеленский об обмене пленными: домой вернулось еще 100 украинцев, большинство - защитники Мариуполя

Лига наций-2024/2025: Украина узнала соперников в лиге В

Украина попала в группу B1 Лиги B, где ее соперниками были Чехия, Албания и Грузия.

Спорт •   •  10241 просмотра
Лига наций-2024/2025: Украина узнала соперников в лиге В

Главы МИД Канады и Британии обсудили гарантии безопасности Украине

Министры иностранных дел Канады и Великобритании обсудили долгосрочные обязательства своих стран по безопасности перед Украиной и гуманитарную ситуацию на Ближнем Востоке.

Политика •   •  10719 просмотра
Главы МИД Канады и Британии обсудили гарантии безопасности Украине

В Сенате США сделали шаг к принятию пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню

Сенат США поддержал процедурное голосование по законопроекту о предоставлении совместной помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов без дополнительного финансирования на охрану границ.

Война •   •  14694 просмотра
В Сенате США сделали шаг к принятию пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню

На Харьковщине идентифицировали коллаборанта, который во время оккупации региона терроризировал жителей Балаклеи

34-летний безработный мужчина из Балаклеи, который терроризировал жителей и собирал деньги с торговцев на рынке во время российской оккупации, предстанет перед судом за сотрудничество с врагом.

Война •   •  14352 просмотра
На Харьковщине идентифицировали коллаборанта, который во время оккупации региона терроризировал жителей Балаклеи

россияне ударили по жилым домам в Волчанске

Российские оккупационные войска атаковали город Волчанск Харьковской области, в результате обстрела возник пожар в частном секторе. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Война •   •  13639 просмотра
россияне ударили по жилым домам в Волчанске

Украина выиграла Черное море и зиму, но не смогла достичь целей на земле: Зеленский о втором годе полномасштабной войны

По словам президента Зеленского, Украина получила контроль над Черным морем и выиграла зимой, но не смогла достичь своих целей на земле в течение второго года полномасштабной войны.

Война •   •  13910 просмотра
Украина выиграла Черное море и зиму, но не смогла достичь целей на земле: Зеленский о втором годе полномасштабной войны

Табачный гигант British American Tobacco терпит миллиардные убытки из-за снижения количества курильщиков в США

British American Tobacco (BAT) прогнозирует низкий рост продаж и чистый убыток в размере 16 миллиардов евро из-за того, что меньше американцев курят сигареты.

Новости Мира •   •  13465 просмотра
Табачный гигант British American Tobacco терпит миллиардные убытки из-за снижения количества курильщиков в США