Украина вернула 100 защитников из российского плена, из них 84 - защитники Мариуполя
Украина вернула домой из российского плена еще 100 защитников, в том числе 84 защитников Мариуполя.
В россии горит грузовой поезд, он загорелся после взрыва газопровода в Пермском крае, есть пострадавшие
В Пермском крае россии после взрыва на газопроводе загорелся и взорвался грузовой поезд, перевозивший цистерны с газом, в результате чего был поврежден дом и пострадал один человек.
Зеленский об обмене пленными: домой вернулось еще 100 украинцев, большинство - защитники Мариуполя
Зеленский объявил о возвращении из российского плена еще 100 украинцев, в частности защитников Мариуполя, в рамках обмена пленными.
Лига наций-2024/2025: Украина узнала соперников в лиге В
Украина попала в группу B1 Лиги B, где ее соперниками были Чехия, Албания и Грузия.
Главы МИД Канады и Британии обсудили гарантии безопасности Украине
Министры иностранных дел Канады и Великобритании обсудили долгосрочные обязательства своих стран по безопасности перед Украиной и гуманитарную ситуацию на Ближнем Востоке.
В Сенате США сделали шаг к принятию пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню
Сенат США поддержал процедурное голосование по законопроекту о предоставлении совместной помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов без дополнительного финансирования на охрану границ.
На Харьковщине идентифицировали коллаборанта, который во время оккупации региона терроризировал жителей Балаклеи
34-летний безработный мужчина из Балаклеи, который терроризировал жителей и собирал деньги с торговцев на рынке во время российской оккупации, предстанет перед судом за сотрудничество с врагом.
россияне ударили по жилым домам в Волчанске
Российские оккупационные войска атаковали город Волчанск Харьковской области, в результате обстрела возник пожар в частном секторе. Предварительно жертв и пострадавших нет.
Украина выиграла Черное море и зиму, но не смогла достичь целей на земле: Зеленский о втором годе полномасштабной войны
По словам президента Зеленского, Украина получила контроль над Черным морем и выиграла зимой, но не смогла достичь своих целей на земле в течение второго года полномасштабной войны.
Табачный гигант British American Tobacco терпит миллиардные убытки из-за снижения количества курильщиков в США
British American Tobacco (BAT) прогнозирует низкий рост продаж и чистый убыток в размере 16 миллиардов евро из-за того, что меньше американцев курят сигареты.