Украина вернула 100 защитников из российского плена, из них 84 - защитники Мариуполя

Украина вернула домой еще сто защитников из российского плена. В частности, во время 51-го по счету обмена удалось освободить 84 защитников Мариуполя. Информацию об обмене подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

84 спасенных воинов защищали Мариуполь (в т.ч. 82 - защитники "Азовстали"), остальные выполняли боевые задачи на Донецком и Луганском направлениях. ... Выражаем благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за оказанную помощь и содействие в организации этого обмена. - отметили в штабе.

Детали

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными среди спасенных военнослужащих на этот раз 49 воинов Национальной гвардии Украины, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе и 11 тероборонцев.

Все освобожденные - рядового и сержантского состава.

Также отмечается, что по меньшей мере 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему исполнилось 62 года, а самому молодому - 20.

Удалось спасти, в частности, медика, который в сверхсложных условиях спасал раненых на "Азовстали", родных братьев Николая и Романа. - рассказали в ведомстве.

Согласно подсчетам Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить 3135 защитников и защитниц.

Дополнительно

Ранее об обмене пленными в формате "100 на 100" сообщили в минобороны рф.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении из российского плена 100 украинцев, в частности защитников Мариуполя.