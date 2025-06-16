Кузьміних заговорив про "німецьку модель" для аптек: маніпуляції з цифрами та тиск на бізнес

Народний депутат Сергій Кузьміних опублікував заяву, в якій намагається поставити під сумнів прозорість аптечного ринку в Україні, маніпулюючи окремими цифрами і риторикою про "мінімізацію податків". Експерти вважають подібні заяви тиском на легальний бізнес і черговим прикладом популізму. Про це йдеться у публікації парламентаря, передає УНН.

За словами Кузьміних, українські аптеки нібито "перерахували 7,5 млрд грн майже 17 тисячам ФОПів", і це, мовляв, свідчить про приховану оптимізацію доходів. При цьому сам депутат не згадує, що робота через ФОП є цілком законною формою господарської діяльності в Україні, передбаченою Податковим кодексом.

Більше того, значна частина таких виплат — це офіційна орендна плата за приміщення, в яких працюють аптеки.

"Я особисто здаю в оренду приміщення для аптеки, і аптечна мережа щомісяця платить мені як ФОПу офіційну орендну плату з усіма податками. Це стандартна практика на ринку нерухомості, й подібні виплати не мають жодного стосунку до зарплат чи схем мінімізації", — пояснив УНН один із орендодавців з Київщини.

Також Кузьміних порівнює середню виплату на ФОПів із найманою зарплатою, не враховуючи, що підприємці самостійно сплачують податки та несуть витрати, яких не мають наймані працівники. Подібне "порівняння" не має економічної валідності, зазначають аналітики.

"Заява Кузьміних виглядає як класичний випадок пошуку винних у сфері, де бізнес працює за правилами, але політикам потрібно створити інформаційний шум. Ідеї на кшталт ‘німецької моделі’ вкидаються без жодної конкретики, щоб викликати суспільне обурення", — прокоментував ситуацію один із учасників фармацевтичного ринку.

Наразі аптеки в Україні залишаються одними з найбільш зарегульованих сегментів ринку, що працюють у складних умовах воєнного часу, постійного зростання витрат та логістичних труднощів. Тиск на підприємців через публічні "розслідування" у Facebook не сприяє ані конкуренції, ані прозорості.