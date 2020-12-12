Конституційна криза в Україні та вакцинація від COVID-19 — головні події доби

Конституційна криза в Україні

У п’ятницю, 11 грудня, Венеціанська комісія схвалила два висновки по Україні, які стосуються рішення Конституційного суду України. У засіданні брав участь Президент України Володимир Зеленський, який раніше звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати висновок про стан антикорупційного законодавства держави після резонансного рішення Конституційного суду щодо неконституційності відповідальності за брехню в деклараціях.

У своєму зверненні до Венеціанської комісії 11 грудня Президент України Володимир Зеленський висловив позицію, що нинішній склад Конституційного суду не може бути сприйнятий суспільством і владою, тому треба шукати шляхи вирішення цієї проблеми.

Представник Президента у КСУ Федір Веніславський вважає, що після отримання остаточних висновків Венеційської комісії розгляд Верховною Радою окремих законопроектів прискориться.

На висновок Венеціанської комісії відреагували у КСУ. Там зазначили, що попри зауваження, рішення суду щодо відповідальності за брехню у декларації є легітимним та обов’язковим для виконання.

Вакцинація від COVID-19 в Україні та світі

В Україні старт вакцинації від COVID-19 розпочнеться на початку другого кварталу 2021 року. Про це розповів в.о. генерального директора ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України” Ігор Кузін. За його словами, у МОЗ розраховують у грудні-лютому провести підготовку до розгортання, у березні —комунікаційну кампанію, перевірити готовність, а на початку 2 кварталу 2021 року почати вакцинацію від COVID-19.

Україна отримала офіційного листа від COVAX, в якому зазначалося, що тепер нашій країні необхідно сфокусуватися на питаннях підготовки інфраструктури для отримання 8 млн доз вакцини від COVID-19.

Додамо, що кандидат на вакцину від COVID-19 європейських компаній Sanofi—GSK показав низьку імунну відповідь у літніх людей, тому вакцину вдосконалять і виготовлятимуть не раніше четвертого кварталу 2021 року.

Тим часом в США схвалили використання вакцини Pfizer від COVID-19. Вже вироблено 2,9 млн доз цієї вакцини, ефективність якої оцінюється в 95%, а вакцинацію планують розпочати найближчим часом. США також замовили у компанії Moderna ще 100 млн доз вакцини від COVID-19.

Суд у Гаазі готовий розслідувати злочини у Криму та на Донбасі

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі заявив про підстави для початку офіційного розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. У МЗС України привітали це рішення, назвавши його історичним.

Тим часом глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що до інавгурації новообраного президента США, яким, ймовірно, стане Джо Байден, лідери країн “Нормандського формату” не зустрінуться.

Новини в світі

У Вірменії тривають протести опозиції із закликами відставки прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна. У п’ятницю в Єревані співробітники поліції затримали декілька учасників акції протесту, які влаштували антиурядовий марш в центрі міста. “Марш гідності”, до якого закликала опозиція, почався одночасно в різних частинах міста. В декількох районах люди виходили на проїжджу частину і перекривали рух транспорту.

Ситуація в Нагірному Карабасі. Президент Туреччини Реджеп Ердоган, виступаючи в Баку на військовому параді, присвяченому завершенню військових дій в Нагірному Карабасі, вимовив рядки з вірша, в якому згадувалася річка Арас. Йшлося про те, що “річка була розділена насильно” між країнами. Після цього МЗС Ірану викликав посла Туреччини в Тегерані. Дипломату “було підкреслено, що Іран нікому не дозволить порушити його територіальну цілісність”. Ердоган також припустив, що президент Франції Еммануель Макрон поставить хрест на відносинах Франції та Азербайджану.

У Німеччині 11 грудня відновилося будівництво газопроводу “Північний потік-2”. Роботи з укладання труби у виключній економічній зоні країни буде вести баржа “Фортуна”. Вона покладе 2,6-кілометрову ділянку газопроводу в водах на глибині менше 30 м. Окрім того, у Німеччині розширюють економічне співробітництво з Росією.

У США президент Дональд Трамп продовжує судитись щодо скасування результатів виборів у штатах, де переміг демократ Джо Байден. Проте Верховний суд США відмовив у позові прихильникам Трампа зі штату Техас.

Уряд Швейцарії продовжив санкції проти Білорусі, зокрема обмеження та заборони на поїздки були введені проти 15 осіб, у тому числі лідера країни Олександра Лукашенко. В свою чергу Європейська Комісія схвалила пакет допомоги населенню Білорусі на 24 млн євро. Кошти направлять на допомогу громадянському суспільству, молоді, малим та середнім підприємствам та на охорону здоров’я.