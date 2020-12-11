Історичне рішення: суд у Гаазі готовий розслідувати злочини у Криму та на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі офіційно заявив про підстави для початку офіційного розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба і назвав це рішення "історичним", передає УНН.
"У 2015 Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Прокурори вивчили документи і сьогодні оголосили історичне рішення: є всі підстави для початку офіційного розслідування", - написав Кулеба.
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За словами міністра, міжнародне правосуддя не швидке, але невідворотне.
"Настане день, коли російські злочинці обов’язково постануть перед судом", - наголосив Кулеба.
Як повідомляв УНН, Україна відправила до МКС імена 14 посадовців РФ, які порушили права людини в окупованому Криму.