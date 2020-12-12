У КСУ заявили, що рішення щодо відповідальності за брехню в декларації легітимне

“У своїх висновках Венеційська Комісія та Генеральний директорат дали рекомендації Верховній Раді України щодо напрямів зміни законодавства на виконання зазначеного рішення Конституційного суду України. Також у процесі підготовки документу, вказані авторитетні органи Ради Європи не дійшли висновку про необхідність зміни складу суддів Конституційного суду України. Навпаки, вони наголосили, що органи державної влади повинні поважати конституційну роль Конституційного Суду України та мають виконувати його рішення. Водночас окремі політики у засобах масової інформації подають своє трактування висновку Венеційської комісії у вигідному їм світлі, викривлюючи при цьому справжню сутність його змісту”, — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що “рішення Конституційного суду України є легітимним та таким, що підлягає виконанню з урахуванням висновку Венеційської комісії та Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи”.

“Робота над виконанням зазначеного рішення Конституційного суду України розпочалася задовго до ухвалення висновку органів Ради Європи, що свідчить про конструктивну співпрацю відповідних органів, спрямовану на виконання рішення КСУ та приведення закону у відповідність до вимог Конституції України. Разом з тим, висновок містить низку критичних зауважень до вказаного рішення, зокрема, щодо аргументації в мотивувальній частині, порядку вирішення конфлікту інтересів по заявленим відводам суддів, можливих наслідків щодо прийнятого законодавства по боротьбі з корупцією та інших питань. Усі вони вивчаються суддями Конституційного суду України для врахування при подальшому напрацюванні рішень”, — підкреслили у КСУ.

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Нагадаємо, 11 грудня Венеціанська комісія схвалила два висновки по Україні, які стосуються рішення Конституційного суду України та ситуації з антикорупційним законодавством.

Раніше Венеціанська комісія разом з Генеральним управлінням з прав людини і верховенства права Ради Європи оприлюднили Терміновий спільний висновок про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням Конституційного суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня. У висновку зазначається, що рішення КСУ “не має чіткої аргументації і твердої основи у міжнародному праві”.

Крім того, 10 грудня Венеціанська комісія оприлюднила другий висновок щодо ситуації з Конституційним судом України.

Висновок включає рекомендації Верховній Раді більш чітко прописати ситуації, при яких може бути обмежена діяльність КСУ, а суддям Конституційного суду рекомендують більш конкретно вказувати причини неконституційності законів при прийняті рішень.