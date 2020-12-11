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Ситуація у Карабасі: у Єревані сталися сутички під час протестів за відставку Пашиняна, у місті паралізовано рух

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Єревані співробітники поліції затримали декілька учасників акції протесту, які влаштували антиурядовий марш в центрі міста, пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.

ЗМІ з посиланням кореспондентів повідомляють, що затриманий, зокрема, опозиційний політик Гегам Манукян. Приводом стала спроба члена партії “Дашнакцутюн” і його прихильників перекрити проспект Месропа Маштоца в центрі Єревана.

Видання News Armenia повідомляє, що “Марш гідності”, до якого закликали опоненти прем’єр-міністра Нікола Пашиняна, почався одночасно в різних частинах міста. З окраїнних районів люди прямували до площі Франції поряд з Єреванським оперним театром, скандуючи антиурядові гасла. При цьому в декількох районах вони виходили на проїжджу частину і перекривали рух транспорту. Зокрема, транспорт був заблокований на дорозі, що веде з Єревана в сторону озера Севан.

Опозиція звинувачує Пашиняна не тільки у військових невдачах в ході конфлікту в Нагірному Карабасі. Як зазначила депутатка від партії “Процвітаюча Вірменія” Івета Тоноян, невдоволення людей викликав, наприклад, той факт, що на військовий парад у Баку, де був присутній президент Туреччини Реджеп Ердоган, влада відреагувала лише через вісім годин. “Навіть офіційні представники Росії відреагували раніше”, — сказала Тоноян. При цьому депутатка зазначила, що Пашинян, який прийшов до влади в результаті “оксамитової революції”, постійно критикує опозицію.

Напередодні затримання супротивників Пашиняна відбувалися біля будівлі уряду в центрі Єревана. Опозиціонери намагалися прорватися всередину, наполягаючи на відставці прем’єра. Всього в результаті були затримані 29 осіб.

Прямий ефір з Єревана:

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