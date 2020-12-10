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Ситуація у Карабасі: у Баку пройшов масштабний військовий парад на честь завершення війни у регіоні

Київ • УНН

 • 19166 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Військовий парад, присвячений завершенню військових дій в Карабасі, пройшов в четвер на площі Азадлиг (“Свобода”) в столиці Азербайджану, пише УНН.

У ньому взяли участь понад 3 тис. військовослужбовців, продемонстровані до 150 одиниць техніки, в тому числі новітніх прийнятих на озброєння ракетних установок і систем протиповітряної оборони. На рейді Баку вишуковані військові кораблі.

На центральній трибуні знаходяться президенти Азербайджану і Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Тайіп Ердоган. Турецький лідер прибув до Баку напередодні з дводенним офіційним візитом в тому числі і для того, щоб особисто бути присутнім і, як заявили в Анкарі, “привітати Збройні сили Азербайджану”.

На початку параду міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов віддав рапорт главам держав, прозвучали державні гімни Азербайджану і Туреччини.

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Далі президент Азербайджану Ільхам Алієв виступив зі зверненням перед початком параду. “У 44-денній війні Азербайджан поклав кінець окупації своїх територій, відновив справедливість і міжнародне право”, — сказав Алієв.

Глава держави підкреслив, що азербайджанський народ чекав цього дня майже 30 років. За його словами, участь у параді делегації Туреччини на чолі з президентом Тайіпом Ердоганом “є демонстрацією єдності, дружби і братерства двох країн”. “З перших годин війни ми відчували підтримку Туреччини. Ця політична і моральна підтримка викликає гордість кожного азербайджанця”, — сказав Алієв.

Парад в Баку, 10 грудня 2020 року:

Нагадаємо, 9 листопада президент Росії Володимир Путін, лідер Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Згідно з домовленостями, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, потім ряд районів переходять під контроль Баку, а вздовж лінії зіткнення і Лачинського коридору, що з’єднує Карабах з Вірменією, розміщуються російські миротворці.

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