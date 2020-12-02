Ситуація у Карабасі: президент Азербайджану запровадив дату "Дня перемоги" у війні в регіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав в середу розпорядження про заснування Дня Перемоги, він буде відзначатися щорічно 10 листопада, в день, коли завершилися воєнні дії в Нагірному Карабасі, пише УНН з посиланням на сайт глави республіки.
“Щорічно урочисто відзначати 10 листопада в Азербайджанській Республіці як День Перемоги”, — йдеться в документі, опублікованому на сайті глави держави.
У цей день почали діяти домовленості Азербайджану, Вірменії та Росії про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.
Глава держави вказав, що День перемоги “увічнить цю безпрецедентну перемогу, яка стала святом сили нашого народу і нашої національної гордості і має виняткове значення для престижу і майбутнього розвитку нашої держави”.
Ще одним розпорядженням Алієв заснував День пам’яті, який країна відзначатиме 27 вересня. У цей день загострився військовий конфлікт між Вірменією і Азербайджаном.
Згідно з текстом розпорядження, День пам’яті буде знаком глибокої поваги до тих, хто брав участь в боях, “віддаючи свої життя за територіальну цілісність нашої країни”.
Додамо, 9 листопада президент РФ Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Як повідомив російський президент, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а в регіоні розміщуються російські миротворці.