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Ситуация в Карабахе: президент Азербайджана ввел дату "Дня победы" в войне в регионе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в среду распоряжение об учреждении Дня Победы, он будет отмечаться ежегодно 10 ноября, в день, когда завершились военные действия в Нагорном Карабахе, пишет УНН со ссылкой на сайт главы республики.

“Ежегодно торжественно отмечать 10 ноября в Азербайджанской Республике как День Победы”, — говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.

В этот день начали действовать договоренности Азербайджана, Армении и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Глава государства указал, что День победы “увековечит эту беспрецедентную победу, которая стала праздником силы нашего народа и нашей национальной гордости и имеет исключительное значение для престижа и будущего развития нашего государства”.

Еще одним распоряжением Алиев учредил День памяти, который страна будет отмечать 27 сентября. В этот день обострился военный конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Согласно тексту распоряжения, День памяти будет знаком глубокого уважения к тем, кто участвовал в боях, “отдавая свои жизни за территориальную целостность нашей страны”.

Добавим, 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский президент, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

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