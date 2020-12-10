Ситуация в Карабахе: в Баку прошел масштабный военный парад в честь окончания войны в регионе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Военный парад, посвященный завершению военных действий в Карабахе, прошел в четверг на площади Азадлыг (“Свобода”) в столице Азербайджана, пишет УНН.
В нем приняли участие более 3 тыс. военнослужащих, продемонстрированы до 150 единиц техники, в том числе новейших принятых на вооружение ракетных установок и систем противовоздушной обороны. На рейде Баку выстроены военные корабли.
На центральной трибуне находятся президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер прибыл в Баку накануне с двухдневным официальным визитом в том числе и для того, чтобы лично присутствовать и, как заявили в Анкаре, “поздравить Вооруженные силы Азербайджана”.
В начале парада министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отдал рапорт главам государств, прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.
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Далее президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением перед началом парада. “В 44-дневной войне Азербайджан положил конец оккупации своих территорий, восстановил справедливость и международное право”, — сказал Алиев.
Глава государства подчеркнул, что азербайджанский народ ждал этого дня почти 30 лет. По его словам, участие в параде делегации Турции во главе с президентом Тайипом Эрдоганом “является демонстрацией единства, дружбы и братства двух стран”. “С первых часов войны мы чувствовали поддержку Турции. Эта политическая и моральная поддержка вызывает гордость каждого азербайджанца”, — сказал Алиев.
Парад в Баку, 10 декабря 2020 года:
Напомним, 9 ноября президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.