Ситуация в Карабахе: в Ереване произошли стычки во время протестов за отставку Пашиняна, в городе парализовано движение
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Ереване сотрудники полиции задержали несколько участников акции протеста, которые устроили антиправительственный марш в центре города, пишет УНН со ссылкой на местные СМИ.
СМИ со ссылкой корреспондентов сообщают, что задержан был, в частности, оппозиционный политик Гегам Манукян. Поводом стала попытка члена партии “Дашнакцутюн” и его сторонников перекрыть проспект Месропа Маштоца в центре Еревана.
Издание News Armenia сообщает, что “Марш достоинства”, к которому призывали оппоненты премьер-министра Никола Пашиняна, начался одновременно в разных частях города. Из окраинных районов люди направлялись к площади Франции рядом с Ереванским оперным театром, скандируя антиправительственные лозунги. При этом в нескольких районах они выходили на проезжую часть и перекрывали движение транспорта. В частности, транспорт был заблокирован на дороге, ведущей из Еревана в сторону озера Севан.
Оппозиция обвиняет Пашиняна не только в военных неудачах в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Как отметила депутатка от партии “Процветающая Армения” Ивета Тоноян, недовольство людей вызвал, например, тот факт, что на военный парад в Баку, где присутствовал президент Турции Реджеп Эрдоган, власти отреагировали спустя лишь восемь часов. “Даже официальные представители России отреагировали раньше”, — сказала Тоноян. При этом депутатка отметила, что Пашинян, который пришел к власти в результате “бархатной революции”, постоянно критикует оппозицию.
Накануне задержания противников Пашиняна происходили возле здания правительства в центре Еревана. Оппозиционеры пытались прорваться внутрь, настаивая на отставке премьера. Всего в результате были задержаны 29 человек.
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