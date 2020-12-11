МЗС України привітало завершення прокурором МКС вивчення ситуації на Донбасі і в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. МЗС України вітає завершення прокурором Міжнародного кримінального суду попереднього вивчення ситуації на окупованих територіях Донбасу і Криму. Про це йдеться в коментарі українського дипломатичного відомства, передає УНН.
“Пані прокурор Міжнародного кримінального суду оголосила про завершення етапу попереднього вивчення подій, що мали місце в Україні починаючи з 20 лютого 2014 року. Прокурор дійшла висновку про те, що Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію розглянути справу по суті, і вона готова розпочати розслідування. Міністерство закордонних справ України вітає такий висновок”, — йдеться в коментарі.
В МЗС упевнені, що залучення інструментів Міжнародного кримінального суду дозволить притягнути до відповідальності осіб, які вчинили воєнні злочини та злочини проти людяності на окупованих територіях Криму та Донбасу.
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“Незалежно від їхніх політичних посад, на лаві підсудних мають опинитися всі особи, які вчиняли і вчиняють страшні злочини проти України та Українського народу. У рамках наступного етапу справа передається на розгляд суддів Досудової палати Міжнародного кримінального суду для ухвалення рішення про відкриття повноцінного кримінального розслідування. Розцінюємо висновок пані прокурора як чіткий сигнал підтримки світовою спільнотою невідворотності правосуддя за скоєні в Україні злочини”, — підкреслили в МЗС України.
Як повідомляв УНН, надалі Судова палата Офісу прокурора МКС має прийняти рішення про початок повноцінного розслідування фактів вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності в умовах збройного конфлікту в Україні.
Довідка: Україна визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду двома заявами Міністерства закордонних справ відповідно до п. 3 ст. 12 Римського статуту, поданими 17 квітня 2014 року щодо справ Майдану та 8 вересня 2015 року відносно злочинів проти людяності та воєнних злочинів, вчинених на її території.