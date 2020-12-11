Прокурор МКС прокоментувала готовність розслідувати злочини у Криму та на Донбасі

Як повідомили в Офісі, надалі Судова палата Офісу Прокурора МКС має прийняти рішення про відкриття повноцінного розслідування фактів вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності в умовах збройного конфлікту. Мова йде, зокрема, про вбивства, насильницькі зникнення, катування, переслідування українців за політичними та релігійними переконаннями, примусову депортацію населення Криму на материкову частину України та колонізацію півострова. Ці серйозні порушення норм міжнародного гуманітарного та кримінального права аналізувались Офісом Прокурора МКС з 2015 року.

“Я високо ціную співпрацю, налагоджену між Офісом Прокурора Міжнародного кримінального суду та Офісом Генерального прокурора. І сподіваюсь, що ефективна взаємодія продовжиться і надалі”, — зазначила Фату Бенсуда.

Гюндуз Мамедов, у свою чергу, подякував за прийняте рішення, яке він назвав черговим кроком для забезпечення правосуддя та притягнення до відповідальності винних у вчиненні найтяжчих злочинів на території Криму та Донбасу, та підтвердив готовність продовжувати двосторонню співпрацю. Він підтвердив спроможність підрозділів Офісу Генерального прокурора забезпечити притягнення до відповідальності осіб, що підозрюються у вчиненні воєнних злочинів, на підконтрольній Україні території. В той же час Україна розраховує на розслідування та притягнення до відповідальності воєнних злочинців та їх пособників Міжнародним кримінальним судом.

“Завершення попереднього вивчення ситуації є важливим кроком та гарантією правосуддя, в тому числі над вищим політичним та військовим керівництвом країни-окупанта. Приємно відзначити, що докази, зібрані національними правоохоронними органами та прокуратурою спільно з українськими і міжнародними неурядовими організаціями, стали достатньою підставою та переконливими аргументами для найвищої міжнародної інстанції у сфері кримінальної юстиції”, — зазначив Гюндуз Мамедов. Він також висловив вдячність за надану підтримку Міністерству закордонних справ України та Посольству України в Королівстві Нідерланди.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі офіційно заявив про підстави для початку офіційного розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму.