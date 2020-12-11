Прокурор МУС прокомментировала готовность расследовать преступления в Крыму и на Донбассе

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Офис Прокурора Международного уголовного суда принял решение о завершении предварительного изучения событий в Украине, связанных с международным вооруженным конфликтом на Донбассе и в Крыму. Об этом сообщила Прокурор МУС Фату Бенсуда во время рабочей встречи с заместителем Генерального прокурора Гюндузом Мамедовым в Гааге, которая состоялась накануне заседания 19-й сессии Ассамблеи государств-участников Римского статута, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Генпрокурора.

Как сообщили в Офисе, в дальнейшем Судебная палата Офиса Прокурора МУС должна принять решение об открытии полноценного расследования фактов совершения военных преступлений и преступлений против человечности в условиях вооруженного конфликта. Речь идет, в частности, об убийствах, насильственных исчезновениях, пытках, преследованиях украинцев по политическим и религиозным убеждениям, принудительной депортации населения на материковую часть Украины и колонизации полуострова. Эти серьезные нарушения норм международного гуманитарного и уголовного права анализировались Офисом Прокурора МКС с 2015 года.

"Я высоко ценю сотрудничество, налаженное между Офисом Прокурора Международного уголовного суда и Офисом Генерального прокурора. И надеюсь, что эффективное взаимодействие продолжится и в дальнейшем", - отметила Фату Бенсуда.

Гюндуз Мамедов, в свою очередь, поблагодарил за принятое решение, которое он назвал очередным шагом для обеспечения правосудия и привлечения к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений на территории Крыма и Донбасса, и подтвердил готовность продолжать двустороннее сотрудничество. Он подтвердил способность подразделений Офиса Генерального прокурора обеспечить привлечение к ответственности лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений, на подконтрольной Украине территории. В то же время Украина рассчитывает на расследование и привлечение к ответственности военных преступников и их пособников Международным уголовным судом.

"Завершение предварительного изучения ситуации является важным шагом и гарантией правосудия, в том числе над высшим политическим и военным руководством страны-оккупанта. Приятно отметить, что доказательства, собранные национальными правоохранительными органами и прокуратурой совместно с украинскими и международными неправительственными организациями, стали достаточным основанием и убедительными аргументами для самой высокой международной инстанции в сфере уголовной юстиции", - отметил Гюндуз Мамедов. Он также выразил благодарность за оказанную поддержку Министерству иностранных дел Украины и посольству Украины в Королевстве Нидерланды.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Международный уголовный суд в Гааге официально заявил об основаниях для начала официального расследования военных преступлений и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму.

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