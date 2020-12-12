Конституционный кризис в Украине и вакцинация от COVID-19 — главные события суток

Конституционный кризис в Украине

В пятницу, 11 декабря, Венецианская комиссия одобрила два вывода по Украине, касающихся решения Конституционного суда Украины. В заседании принял участие Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения КСУ о неконституционности ответственности за ложь в декларациях.

В своем обращении к Венецианской комиссии 11 декабря Президент Украины Владимир Зеленский высказал позицию, что нынешний состав Конституционного суда не может быть воспринят обществом и властью, поэтому надо искать пути решения этой проблемы.

Представитель Президента в КСУ Федор Вениславский считает, что после получения окончательных выводов Венецианской комиссии рассмотрение Верховной Радой отдельных законопроектов ускорится.

На вывод Венецианской комиссии отреагировали в КСУ. Там отметили, что несмотря на замечания, решение суда об ответственности за ложь в декларации является легитимным и обязательным для исполнения.

Вакцинация от COVID-19 в Украине и мире

В Украине старт вакцинации от COVID-19 начнется в начале второго квартала 2021 года. Об этом рассказал и.о. генерального директора ГУ “Центр общественного здоровья МОЗ Украины” Игорь Кузин. По его словам, в Минздраве рассчитывают в декабре-феврале провести подготовку к развертыванию, в марте — комуникацийну кампанию, проверить готовность, а в начале 2 квартала 2021 года начать вакцинацию от COVID-19.

Украина получила официальное письмо от COVAX, в котором отмечалось, что теперь нашей стране необходимо сфокусироваться на вопросах подготовки инфраструктуры для получения 8 млн доз вакцины от COVID-19.

Добавим, что кандидат на вакцину от COVID-19 европейских компаний Sanofi-GSK показал низкий иммунный ответ у пожилых людей, поэтому вакцину усовершенствуют и будут производить не ранее четвертого квартала 2021 года.

Между тем в США одобрили использование вакцины Pfizer от COVID-19. Уже произведено 2,9 млн доз этой вакцины, эффективность которой оценивается в 95%, а вакцинацию планируют начать в ближайшее время. США также заказали в компании Moderna еще 100 млн доз вакцины от COVID-19.

Суд в Гааге готов расследовать преступления в Крыму и на Донбассе

Международный уголовный суд в Гааге заявил об основаниях для начала официального расследования военных преступлений и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму. В МИД Украины приветствовали это решение, назвав его историческим.

Между тем глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что до инаугурации новоизбранного президента США, которым, вероятно, станет Джо Байден, лидеры стран “Нормандского формата” не встретятся.

Новости в мире

В Армении продолжаются протесты оппозиции с призывами отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. В пятницу в Ереване сотрудники полиции задержали несколько участников акции протеста, которые устроили антиправительственный марш в центре города. “Марш достоинства”, к которому призвала оппозиция, начался одновременно в разных частях города. В нескольких районах люди выходили на проезжую часть и перекрывали движение транспорта.

Ситуация в Нагорном Карабахе. Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая в Баку на военном параде, посвященном завершению военных действий в Нагорном Карабахе, произнес строки из стихотворения, в котором упоминалась река Арас. Речь шла о том, что “река была разделена насильно” между странами. После этого МИД Ирана вызвал посла Турции в Тегеране. Дипломату “было подчеркнуто, что Иран никому не позволит нарушить его территориальную целостность”. Эрдоган также предположил, что президент Франции Эммануэль Макрона поставит крест на отношениях Франции и Азербайджана.

В Германии 11 декабря возобновилось строительство газопровода “Северный поток-2”. Работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне страны будет вести баржа “Фортуна”. Она положит 2,6-километровый участок газопровода в водах на глубине менее 30 м. Кроме того, в Германии расширяют экономическое сотрудничество с Россией.

В США президент Дональд Трамп продолжает судиться об отмене результатов выборов в штатах, где победил демократ Джо Байден. Однако Верховный суд США отказал в иске сторонникам Трампа из штата Техас.

Правительство Швейцарии продлило санкции против Беларуси, в частности ограничения и запреты на поездки были введены против 15 человек, в том числе лидера страны Александра Лукашенко. В свою очередь Европейская Комиссия одобрила пакет помощи населению Беларуси на 24 млн евро. Средства направят на помощь гражданскому обществу, молодежи, малым и средним предприятиям и на здравоохранение.