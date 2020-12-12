Конституционный кризис в Украине и вакцинация от COVID-19 — главные события суток

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 66781 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 88887 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113727 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 148945 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197852 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194473 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 281355 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 330896 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157957 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143206 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Книги, которые лечат: библиотека в Киевской области помогает детям преодолевать тревожность

Книги, которые лечат: библиотека в Киевской области помогает детям преодолевать тревожность

3 марта, 19:19 • 17330 просмотра
Лучше бы он не был прав: Трамп еще раз отреагировал на заявление Зеленского о далеком завершении войны

Лучше бы он не был прав: Трамп еще раз отреагировал на заявление Зеленского о далеком завершении войны

3 марта, 20:25 • 26016 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 52711 просмотра
Маск появится на совместном заседании Конгресса с Трампом

Маск появится на совместном заседании Конгресса с Трампом

3 марта, 20:38 • 22181 просмотра
Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

3 марта, 22:45 • 29884 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 330894 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 283887 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 438839 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 404740 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 387821 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 108878 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 187854 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 215927 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 195738 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 281354 просмотра
Актуальное
Конституционный кризис в Украине и вакцинация от COVID-19 — главные события суток

Конституционный кризис в Украине и вакцинация от COVID-19 — главные события суток

Киев  •  УНН

 • 16127 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Венецианская комиссия одобрила два вывода относительно решения Конституционного суда Украины и ситуации с антикоррупционным законодательством. Суд в Гааге готов расследовать преступления в Крыму и на Донбассе. Об этих и других новостях за прошедшие сутки в обзоре УНН.

Конституционный кризис в Украине

В пятницу, 11 декабря, Венецианская комиссия одобрила два вывода по Украине, касающихся решения Конституционного суда Украины. В заседании принял участие Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения КСУ о неконституционности ответственности за ложь в декларациях.

В своем обращении к Венецианской комиссии 11 декабря Президент Украины Владимир Зеленский высказал позицию, что нынешний состав Конституционного суда не может быть воспринят обществом и властью, поэтому надо искать пути решения этой проблемы.

Представитель Президента в КСУ Федор Вениславский считает, что после получения окончательных выводов Венецианской комиссии рассмотрение Верховной Радой отдельных законопроектов ускорится.

На вывод Венецианской комиссии отреагировали в КСУ. Там отметили, что несмотря на замечания, решение суда об ответственности за ложь в декларации является легитимным и обязательным для исполнения.

Вакцинация от COVID-19 в Украине и мире

В Украине старт вакцинации от COVID-19 начнется в начале второго квартала 2021 года. Об этом рассказал и.о. генерального директора ГУ “Центр общественного здоровья МОЗ Украины” Игорь Кузин. По его словам, в Минздраве рассчитывают в декабре-феврале провести подготовку к развертыванию, в марте — комуникацийну кампанию, проверить готовность, а в начале 2 квартала 2021 года начать вакцинацию от COVID-19.

Украина получила официальное письмо от COVAX, в котором отмечалось, что теперь нашей стране необходимо сфокусироваться на вопросах подготовки инфраструктуры для получения 8 млн доз вакцины от COVID-19.

Добавим, что кандидат на вакцину от COVID-19 европейских компаний Sanofi-GSK показал низкий иммунный ответ у пожилых людей, поэтому вакцину усовершенствуют и будут производить не ранее четвертого квартала 2021 года.

Между тем в США одобрили использование вакцины Pfizer от COVID-19. Уже произведено 2,9 млн доз этой вакцины, эффективность которой оценивается в 95%, а вакцинацию планируют начать в ближайшее время. США также заказали в компании Moderna еще 100 млн доз вакцины от COVID-19.

Суд в Гааге готов расследовать преступления в Крыму и на Донбассе

Международный уголовный суд в Гааге заявил об основаниях для начала официального расследования военных преступлений и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму. В МИД Украины приветствовали это решение, назвав его историческим.

Между тем глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что до инаугурации новоизбранного президента США, которым, вероятно, станет Джо Байден, лидеры стран “Нормандского формата” не встретятся.

Новости в мире

В Армении продолжаются протесты оппозиции с призывами отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. В пятницу в Ереване сотрудники полиции задержали несколько участников акции протеста, которые устроили антиправительственный марш в центре города. “Марш достоинства”, к которому призвала оппозиция, начался одновременно в разных частях города. В нескольких районах люди выходили на проезжую часть и перекрывали движение транспорта.

Ситуация в Нагорном Карабахе. Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая в Баку на военном параде, посвященном завершению военных действий в Нагорном Карабахе, произнес строки из стихотворения, в котором упоминалась река Арас. Речь шла о том, что “река была разделена насильно” между странами. После этого МИД Ирана вызвал посла Турции в Тегеране. Дипломату “было подчеркнуто, что Иран никому не позволит нарушить его территориальную целостность”. Эрдоган также предположил, что президент Франции Эммануэль Макрона поставит крест на отношениях Франции и Азербайджана.

В Германии 11 декабря возобновилось строительство газопровода “Северный поток-2”. Работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне страны будет вести баржа “Фортуна”. Она положит 2,6-километровый участок газопровода в водах на глубине менее 30 м. Кроме того, в Германии расширяют экономическое сотрудничество с Россией.

В США президент Дональд Трамп продолжает судиться об отмене результатов выборов в штатах, где победил демократ Джо Байден. Однако Верховный суд США отказал в иске сторонникам Трампа из штата Техас.

Правительство Швейцарии продлило санкции против Беларуси, в частности ограничения и запреты на поездки были введены против 15 человек, в том числе лидера страны Александра Лукашенко. В свою очередь Европейская Комиссия одобрила пакет помощи населению Беларуси на 24 млн евро. Средства направят на помощь гражданскому обществу, молодежи, малым и средним предприятиям и на здравоохранение.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы