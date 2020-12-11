Європейська Комісія схвалила пакет допомоги населенню Білорусі на 24 млн євро

“Величезна мужність білоруського народу, який мирно мобілізувався для захисту своїх демократичних прав та прав людини, є натхненням для всіх нас. За допомогою цього нещодавно прийнятого пакету підтримки ЄС чітко дає зрозуміти, що він стоїть на боці народу Білорусі та виконує зобов’язання посилити підтримку громадянського суспільства. Ми також готові підтримати демократичний і мирний перехід влади в країні всіма інструментами та інструментами, які є в нашому розпорядженні”, — заявив Уповноважений з питань сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї.

Нова програма допомоги “EU4Belarus: солідарність з народом Білорусі” буде зосереджена на чотирьох ключових сферах:

— Підтримка громадянського суспільства та незалежних ЗМІ, зокрема місцевих громад та ініціатив груп громадян;

— Підтримка молоді, в тому числі за допомогою стипендіальної програми для студентів та молодих спеціалістів, які постраждали від політичної кризи;

— Консультативна підтримка малих та середніх підприємств з метою підвищення стійкості до поточного економічного спаду;

— Посилення спроможності білоруського суспільства реагувати на пандемію COVID-19.

Зазначається, що ця програма є частиною пакету підтримки на суму 53 млн євро, оголошеного в серпні президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Леєн, який також включає 3,7 млн євро надзвичайної підтримки ЄС, мобілізованої для жертв гноблення та незалежних ЗМІ після президентських виборів у Білорусі.

На додаток до прийнятого сьогодні пакету Європейська Комісія продовжує розробку плану економічної підтримки демократичної Білорусі.

Нагадаємо, Євросоюз 2 жовтня погодив санкції проти Білорусі. У відповідь на це Білорусь запровадила “контрсанкції” проти ЄС.

6 листопада Євросоюз ввів другий пакет санкцій, зокрема — проти президента Білорусі Олександра Лукашенка і 14 високопоставлених чиновників країни, включаючи голову КДБ Івана Тертелю і голову Конституційного суду Петра Миклашевича.

Україна і шість країн-партнерів Європейського Союзу 20 листопада приєдналися до санкцій ЄС, ввівши санкції проти Республіки Білорусь через фальсифікацію виборів і порушення прав людини.