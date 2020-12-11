Европейская Комиссия одобрила пакет помощи населению Беларуси на 24 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Европейская Комиссия (ЕК) приняла пакет помощи населению Беларуси на сумму 24 млн евро, средства будут направлены на помощь гражданскому обществу, молодежи, малым и средним предприятиям и на здравоохранение. Об этом сообщает пресс-служба ЕК, передает УНН.
“Огромное мужество белорусского народа, который мирно мобилизовался для защиты своих демократических прав и прав человека, является вдохновением для всех нас. С помощью этого принятого пакета поддержки ЕС четко дает понять, что он стоит на стороне народа Беларуси и выполняет обязательства усилить поддержку гражданского общества. Мы также готовы поддержать демократический и мирный переход власти в стране всеми инструментами и инструментами, которые есть в нашем распоряжении”, — заявил Уполномоченный по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Варгеи.
Новая программа помощи “EU4Belarus: солидарность с народом Беларуси” будет сосредоточена на четырех ключевых сферах:
— Поддержка гражданского общества и независимых СМИ, в частности местных громад и инициатив групп граждан;
— Поддержка молодежи, в том числе с помощью стипендиальной программы для студентов и молодых специалистов, пострадавших от политического кризиса;
— Консультативная поддержка малых и средних предприятий с целью повышения устойчивости к текущему экономическому спаду;
— Усиление способности белорусского общества реагировать на пандемию COVID-19.
Отмечается, что эта программа является частью пакета поддержки на сумму 53 млн евро, объявленного в августе президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Леен, который также включает 3,7 млн евро чрезвычайной поддержки ЕС, мобилизованной для жертв угнетения и независимых СМИ после президентских выборов в Беларуси.
В дополнение к принятому сегодня пакета Европейская Комиссия продолжает разработку плана экономической поддержки демократической Беларуси.
Напомним, Евросоюз 2 октября согласовал санкции против Беларуси. В ответ на это Беларусь ввела “контрсанкции” против ЕС.
6 ноября Евросоюз ввел второй пакет санкций, в частности — против президента Беларуси Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников страны, включая председателя КГБ Ивана Тертелю и председателя Конституционного суда Петра Миклашевича.
Украина и шесть стран-партнеров Европейского Союза 20 ноября присоединились к санкциям ЕС, введя санкции против Республики Беларусь за фальсификацию выборов и нарушения прав человека.