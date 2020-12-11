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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 76677 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100281 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116510 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151548 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199522 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195278 просмотра

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Европейская Комиссия одобрила пакет помощи населению Беларуси на 24 млн евро

Европейская Комиссия одобрила пакет помощи населению Беларуси на 24 млн евро

Киев  •  УНН

 • 13202 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Европейская Комиссия (ЕК) приняла пакет помощи населению Беларуси на сумму 24 млн евро, средства будут направлены на помощь гражданскому обществу, молодежи, малым и средним предприятиям и на здравоохранение. Об этом сообщает пресс-служба ЕК, передает УНН.

“Огромное мужество белорусского народа, который мирно мобилизовался для защиты своих демократических прав и прав человека, является вдохновением для всех нас. С помощью этого принятого пакета поддержки ЕС четко дает понять, что он стоит на стороне народа Беларуси и выполняет обязательства усилить поддержку гражданского общества. Мы также готовы поддержать демократический и мирный переход власти в стране всеми инструментами и инструментами, которые есть в нашем распоряжении”, — заявил Уполномоченный по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Варгеи.

Новая программа помощи “EU4Belarus: солидарность с народом Беларуси” будет сосредоточена на четырех ключевых сферах:

— Поддержка гражданского общества и независимых СМИ, в частности местных громад и инициатив групп граждан;

— Поддержка молодежи, в том числе с помощью стипендиальной программы для студентов и молодых специалистов, пострадавших от политического кризиса;

— Консультативная поддержка малых и средних предприятий с целью повышения устойчивости к текущему экономическому спаду;

— Усиление способности белорусского общества реагировать на пандемию COVID-19.

Отмечается, что эта программа является частью пакета поддержки на сумму 53 млн евро, объявленного в августе президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Леен, который также включает 3,7 млн евро чрезвычайной поддержки ЕС, мобилизованной для жертв угнетения и независимых СМИ после президентских выборов в Беларуси.

В дополнение к принятому сегодня пакета Европейская Комиссия продолжает разработку плана экономической поддержки демократической Беларуси.

Напомним, Евросоюз 2 октября согласовал санкции против Беларуси. В ответ на это Беларусь ввела “контрсанкции” против ЕС.

6 ноября Евросоюз ввел второй пакет санкций, в частности — против президента Беларуси Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников страны, включая председателя КГБ Ивана Тертелю и председателя Конституционного суда Петра Миклашевича.

Украина и шесть стран-партнеров Европейского Союза 20 ноября присоединились к санкциям ЕС, введя санкции против Республики Беларусь за фальсификацию выборов и нарушения прав человека.

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