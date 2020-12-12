В США схвалили використання вакцини Pfizer від COVID-19

Зазначається, що вже вироблено 2,9 млн доз цієї вакцини, ефективність якої оцінюється в 95%. Президент США Дональд Трамп заявив, що перше щеплення буде проведено менш, ніж через добу. Проте Міністерство охорони здоров’я США зазначило, що негайно розпочне розподіл вакцини по країні, але вакцинацію розпочнуть на початку наступного тижня.

За даними FDA, вакцину можна застосовувати людям у віці 16 років і старше. Очікується, що першими вакцину отримають медики і літні люди.

На рішення регулятора в США також очікують і інші вакцини, вироблені компаніями Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Як повідомляв УНН, Всесвітня організація охорони здоров’я вже отримала заявки на схвалення вакцин від коронавірусу від ряду виробників, в тому числі компанії Pfizer.