Пандемія: ВООЗ отримала заявку від Pfizer на схвалення вакцини від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вже отримала заявки на схвалення вакцин від коронавірусу від ряду виробників, в тому числі компанії Pfizer. Про це заявила в п’ятницю на брифінгу головний науковий співробітник організації Сумья Свамінатан, пише УНН.
“ВООЗ підготувала критерії, за якими проводиться оцінка, і ми готові отримувати заявки від зацікавлених виробників на схвалення вакцин для користування в надзвичайних ситуаціях, — зазначила вона. — Ці заявки вже почали надходити, і ми вже проводимо аналіз наданих документів”.
“Ми очікуємо, що зможемо дати висновок по вакцині (американської компанії) Pfizer протягом наступних декількох тижнів”, — підкреслила Свамінатан. Експерт додала, що аналогічні терміни — декілька тижнів — застосовні і до вакцин американської компанії Moderna і британсько-шведської компанії AstraZeneca.
Нагадаємо, раніше підведені перші підсумки третьої фази випробувань вакцини AstraZeneca проти COVID-19.