Пандемія: ВООЗ отримала заявку від Pfizer на схвалення вакцини від COVID-19

“ВООЗ підготувала критерії, за якими проводиться оцінка, і ми готові отримувати заявки від зацікавлених виробників на схвалення вакцин для користування в надзвичайних ситуаціях, — зазначила вона. — Ці заявки вже почали надходити, і ми вже проводимо аналіз наданих документів”.

“Ми очікуємо, що зможемо дати висновок по вакцині (американської компанії) Pfizer протягом наступних декількох тижнів”, — підкреслила Свамінатан. Експерт додала, що аналогічні терміни — декілька тижнів — застосовні і до вакцин американської компанії Moderna і британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Нагадаємо, раніше підведені перші підсумки третьої фази випробувань вакцини AstraZeneca проти COVID-19.