Пандемия: ВОЗ получила заявку от Pfizer одобрения вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже получила заявки на одобрение вакцин от коронавируса от ряда производителей, в том числе компании Pfizer. Об этом заявила в пятницу на брифинге главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан, пишет УНН.
“ВОЗ подготовила критерии, по которым проводится оценка, и мы готовы получать заявки от заинтересованных производителей на одобрение вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях, — отметила она. — Эти заявки уже начали поступать, и мы уже проводим анализ предоставляемых документов”.
“Мы ожидаем, что сможем дать заключение по вакцине (американской компании) Pfizer в течение следующих нескольких недель”, — подчеркнула Сваминатан. Эксперт добавила, что аналогичные сроки — несколько недель — применимы и к вакцинам американской компании Moderna и британско-шведской компании AstraZeneca.
Напомним, ранее подведены первые итоги третьей фазы испытаний вакцины AstraZeneca против COVID-19.