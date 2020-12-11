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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 69016 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 91475 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114311 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149488 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198119 просмотра

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Пандемия: ВОЗ получила заявку от Pfizer одобрения вакцины от COVID-19

Пандемия: ВОЗ получила заявку от Pfizer одобрения вакцины от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13457 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже получила заявки на одобрение вакцин от коронавируса от ряда производителей, в том числе компании Pfizer. Об этом заявила в пятницу на брифинге главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан, пишет УНН.

“ВОЗ подготовила критерии, по которым проводится оценка, и мы готовы получать заявки от заинтересованных производителей на одобрение вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях, — отметила она. — Эти заявки уже начали поступать, и мы уже проводим анализ предоставляемых документов”.

“Мы ожидаем, что сможем дать заключение по вакцине (американской компании) Pfizer в течение следующих нескольких недель”, — подчеркнула Сваминатан. Эксперт добавила, что аналогичные сроки — несколько недель — применимы и к вакцинам американской компании Moderna и британско-шведской компании AstraZeneca.

Напомним, ранее подведены первые итоги третьей фазы испытаний вакцины AstraZeneca против COVID-19.

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