Пандемія: підсумовано перші висновки третьої фази випробувань вакцини AstraZeneca проти COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Британські медики опублікували результати третьої фази клінічних випробувань вакцини від компанії AstraZeneca в трьох різних країнах. Вони підтвердили безпеку і ефективність препарату на великій групі добровольців. Статтю з результатами опублікував науковий журнал Lancet, пише УНН.

Цю вакцину розробляють молекулярні біологи і медики з Національного інституту здоров’я США і Оксфордського університету під керівництвом Сари Гілберт. Основою для неї стала вірусна вакцина ChAdOx1-MERS, яку британські вчені створювали для боротьби з близькосхідною лихоманкою MERS, близьким родичем коронавірусу нового типу (SARS-CoV-2).

Вакцина, відома під назвою AZD1222 (ChAdOx1-nCoV-19), являє собою аденовірус шимпанзе — імовірно безпечний для людини патоген, який може проникати в її клітини, але не розмножуватися в них. Вчені модифікували структуру геному цього аденовірусу таким чином, щоб він змушував організм людини виробляти велику кількість копій одного з ключових білків оболонки SARS-CoV-2, які допомагають імунітету розпізнавати реальні вірусні частинки.

Випробування цієї вакцини проводилися в багатьох країнах. У новій статті вчені опублікували результати дослідів, що проходили на території Бразилії, ПАР і Великої Британії протягом останнього півроку — з кінця квітня по листопад цього року.

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В цілому в експерименті брало участь 23,7 тис. осіб. Половина з них отримували дві дози реальної вакцини, а інші — плацебо (“пустунчик”) або щеплення від менінгіту. Вчені спостерігали за здоров’ям добровольців як під час самої вакцинації, так і протягом наступних трьох місяців після неї.

“Не дивлячись на величезні масштаби епідемії, велика кількість людей поки не заразилася COVID-19 і всім їм потрібен захист від інфекції. Ми показали, що аденовірусна вакцина від коронавірусу, аналоги якої застосовують для захисту інших хвороб з 2009 року, високоефективна і може використовуватися для боротьби з епідемією”, — зазначила Гілберт.

Виявилося, що негативні побічні ефекти від прийому AZD1222 з’явилися лише у трьох учасників експерименту. При цьому у більшості добровольців з’явився імунітет до коронавірусу нового типу. За попередніми оцінками вчених, в залежності від дозування і методу введення щеплень ефективність щеплення була від 62 до 90%. Зокрема, найкращих результатів британські фахівці домоглися при введенні малої і стандартної дози вакцини з перервою на місяць.

Однак поки залишається незрозуміло, наскільки довго триває захист від COVID-19. Вчені сподіваються, що подальші спостереження за здоров’ям учасників третьої фази клінічних випробувань допоможуть їм зрозуміти, наскільки швидко антитіла зникають з організму щеплених людей і чи відбувається це в принципі.

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