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Пандемия: подведены первые итоги третьей фазы испытаний вакцины AstraZeneca против COVID-19

Пандемия: подведены первые итоги третьей фазы испытаний вакцины AstraZeneca против COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16667 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Британские медики опубликовали результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от компании AstraZeneca в трех разных странах. Они подтвердили безопасность и эффективность препарата на большой группе добровольцев. Статью с результатами опубликовал научный журнал Lancet, пишет УНН.

Эту вакцину разрабатывают молекулярные биологи и медики из Национальных институтов здоровья США и Оксфордского университета под руководством Сары Гилберт. Основой для нее стала вирусная вакцина ChAdOx1-MERS, которую британские ученые создавали для борьбы с ближневосточной лихорадкой MERS, близким родственником коронавируса нового типа (SARS-CoV-2).

Вакцина, известная под названием AZD1222 (ChAdOx1-nCoV-19), представляет аденовирус шимпанзе — предположительно безопасный для человека патоген, который может проникать в его клетки, но не размножаться в них. Ученые модифицировали структуру генома этого аденовируса таким образом, чтобы он заставлял организм человека вырабатывать большое количество копий одного из ключевых белков оболочки SARS-CoV-2, которые помогают иммунитету распознавать реальные вирусные частицы.

Испытания этой вакцины проводились во многих странах. В новой статье ученые опубликовали итоги экспериментов, проходивших на территории Бразилии, ЮАР и Великобритании на протяжении последнего полугода — с конца апреля по ноябрь этого года.

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В общей сложности в эксперименте участвовало 23,7 тыс. человек. Половина из них получали две дозы реальной вакцины, а другие — плацебо (“пустышку”) или прививки от менингита. Ученые наблюдали за здоровьем добровольцев как во время самой вакцинации, так и в течение следующих трех месяцев после нее.

“Несмотря на огромные масштабы эпидемии, большое число людей пока не заразилось COVID-19 и всем им нужна защита от инфекции. Мы показали, что аденовирусная вакцина от коронавируса, аналоги которой применяют для защиты других болезней с 2009 года, высокоэффективна и может использоваться для борьбы с эпидемией”, — отметила Гилберт.

Оказалось, что негативные побочные эффекты от приема AZD1222 появились лишь у трех участников эксперимента. При этом у большинства добровольцев появился иммунитет к коронавирусу нового типа. По предварительным оценкам ученых, в зависимости от дозировки и метода введения прививок эффективность прививки была от 62 до 90%. В частности, наилучших результатов британские специалисты добились при введении малой и стандартной дозы вакцины с перерывом в месяц.

Однако пока остается непонятно, насколько долго длится защита от COVID-19. Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения за здоровьем участников третьей фазы клинических испытаний помогут им понять, насколько быстро антитела исчезают из организма привитых людей и происходит ли это в принципе.

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